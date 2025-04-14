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أخبار مصر

صرف "تكافل وكرامة" عن شهر أبريل بالزيادة الجديدة، غدًا

معاش تكافل وكرامة،
معاش تكافل وكرامة، فيتو

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي تحت مظلة “تكافل وكرامة” عن شهر أبريل لـ4.7 مليون أسرة، غدا الثلاثاء الموافق 15 إبريل، بالزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة بنسبة 25٪ بشكل دائم.

ويبدأ المستفيدون الصرف في الساعات الأولي من صباح الغد من خلال جميع ماكينات الصراف الآلي المتاحة للبنوك المنتشرة علي مستوى الجمهورية، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكتروني، وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.

غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف مساعدات برنامج تكافل وكرامة

وشكلت وزارة التضامن الاجتماعي غرفة عمليات لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما هناك تنسيق مع المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عمليات الصرف.

الجدير بالذكر أنه يتم تقديم دعم نقدي لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 17 مليون مواطن تقريبًا، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيه سنويًا عقب إقرار تلك الزيادة الجديدة وتنفيذها بداية من الشهر الجاري.

ويحقق برنامج "تكافل وكرامة" جانبا مهما من دعم الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ويقدم مساعدات نقدية مشروطة للأسر الأولى بالرعاية متمثلة في مساعدات نقدية للأفراد والأسر الأولى بالرعاية مع توجيه قدراتهم لصالح التنمية المستدامة في مصر.

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التنمية المستدامة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج تكافل وكرامة صرف تكافل وكرامة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي مديريات التضامن الاجتماعي

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