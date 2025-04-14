الثانية في أفريقيا، رئيس الوزراء يفتتح محطة طاقة الرياح بالزعفرانة غدًا

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الثلاثاء، محطة كهرباء من الرياح بالزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر، كما يتفقد بعدها أحد المشروعات الأخرى.

خطة الدولة المصرية فى مواجهة خطر التغيرات المناخية

ومن المقرر أن تدخل مزرعة الرياح بالزعفرانة شمال محافظة البحر الأحمر ضمن خطة الدولة المصرية فى مواجهة خطر التغيرات المناخية، وهي أحد المشروعات القومية الكبرى لتوليد الطاقة بواسطة الرياح والاستفادة العظمى من مصادر الطاقة النظيفة والمتجدّدة، وذلك استغلال لسرعة الرياح فى منطقة الزعفرانة.

ومحطة طاقة الرياح بالزعفرانة تعتبر واحدة من أكبر محطات الرياح فى العالم وثاني أكبر محطة فى أفريقيا تم إنشاؤها عام 2000، وتبلغ مساحتها 120 كيلومترًا مربعًا، بها 700 توربينة وتنتج 540 ميجاوات.

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