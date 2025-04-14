الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن مخطط تطوير "نزلة السمان" ومصير المنازل

تطوير منطقة نزلة
تطوير منطقة نزلة السمان، فيتو

نزلة السمان، كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن خطة الحكومة بشأن ملف تطوير منطقة نزلة السمان.

 

رؤية الحكومة لتطوير منطقة نزلة السمان 

وقال متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: نزلة السمان منطقة سياحية بامتياز ولذلك هناك اهتمام من جانب الحكومة لتطويرها وإعادة احيائها مجددًا، وسيتم الاستفادة من تحويل بعض المنازل لنزل فندقية وتوفير خدمات سياحية في المنطقة".

 

اكتشافات أثرية في نزلة السمان

ولفت إلي أن هناك أعمال حفرية أثرية ومن المتوقع حدوث اكتشافات أثرية في المنطقة، وعملية التطوير ستتم بالتنسيق والتعاون مع أهالي المنطقة".

 

مستهدف تطوير نزلة السمان 

وأوضح إن عملية تطوير منطقة نزلة السمان تستهدف الإحياء العمراني وإعادة هيكلة وتطوير الواجهات وتوظيف بعض المنازل لتحويلها لنزل سياحي والحفاظ على القيمة الأثرية للموقع.

ولفت إلى أن منطقة نزلة السمان تتكامل مع هضبة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، بعد عملية التطوير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحكومة نزلة السمان تطوير نزلة السمان الإكتشافات الآثرية هضبة الأهرامات المتحف المصري الكبير تطوير منطقة نزلة السمان

مواد متعلقة

اتحاد الغرف السياحية: تطوير نزلة السمان خطوة مهمة على طريق الـ30 مليون سائح

من الأهرامات إلى نزلة السمان، مشروع مصري طموح لتحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية

رئيس الوزراء يتابع مخططات إحياء منطقة "نزلة السمان" كمقصد سياحي
ads

الأكثر قراءة

الزمالك يحسم الجدل بشأن مفاوضات زيزو ويطالبه بالعودة الفورية للتدريبات

التحقيق في فيديو صادم، سيارة تدهس أمين شرطة بالمرور

أشرف زكي مهاجما الحكومة بسبب لجنة الدراما: "بيهمشونا وبيلغوا دورنا "

الحكومة تكشف مفاجأة بشأن مخطط تطوير "نزلة السمان" ومصير المنازل

محمود الخطيب يشهد على عقد قران ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال (فيديو وصور)

رويترز: توقعات بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 2%

الرحمة المفقودة، العثور على 3 كلاب مسممة بأكتوبر والأمن يلاحق الجناة

5 جنيهات زيادة في كيلو اللبن و3 للزبادي، ارتفاع أسعار الألبان ومنتجاتها بالأسواق

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشتري كيلو السكر اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم الإثنين 14-4-2025 في الأسواق

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مصر تزين قائمة المنتخبات الأفريقية المتأهلة إلى كأس العالم تحت 17 عامًا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من الأشهر الحرم، تعرف على فضل شهر ذي القعدة ومعناه

تفسير حلم الذئب في المنام وعلاقته بالابتعاد عن ارتكاب الذنوب

ما حكم الشرع في ترك العمل والغياب دون إذن من أجل أداء فريضة الحج؟، الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية