الحكومة تكشف مفاجأة بشأن مخطط تطوير "نزلة السمان" ومصير المنازل

نزلة السمان، كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن خطة الحكومة بشأن ملف تطوير منطقة نزلة السمان.

رؤية الحكومة لتطوير منطقة نزلة السمان

وقال متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: نزلة السمان منطقة سياحية بامتياز ولذلك هناك اهتمام من جانب الحكومة لتطويرها وإعادة احيائها مجددًا، وسيتم الاستفادة من تحويل بعض المنازل لنزل فندقية وتوفير خدمات سياحية في المنطقة".

اكتشافات أثرية في نزلة السمان

ولفت إلي أن هناك أعمال حفرية أثرية ومن المتوقع حدوث اكتشافات أثرية في المنطقة، وعملية التطوير ستتم بالتنسيق والتعاون مع أهالي المنطقة".

مستهدف تطوير نزلة السمان

وأوضح إن عملية تطوير منطقة نزلة السمان تستهدف الإحياء العمراني وإعادة هيكلة وتطوير الواجهات وتوظيف بعض المنازل لتحويلها لنزل سياحي والحفاظ على القيمة الأثرية للموقع.

ولفت إلى أن منطقة نزلة السمان تتكامل مع هضبة الأهرامات والمتحف المصري الكبير، بعد عملية التطوير.

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