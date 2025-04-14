التعليم تعلن جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2025

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جداول امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2024،2025.

جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2025

ومن المقرر أن تنطلق امتحانات الدبلومات الفنية بداية من 29 مايو المقبل.

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على طلبة الثانوية الفنية المتقدمين لامتحانات العام الدراسى الحالى، بعدم اصطحاب المحمول داخل اللجان الامتحانية أو أى وسيلة غش أخرى، حيث يتم تطبيق قانون مكافحة الغش الإلكترونى بامتحانات الشهادة الفنية، وأى طالب يتم ضبطه بتليفون محمول سيتم حرمانه من الامتحان وعدم السماح له بدخول امتحان الدور الثانى والعام المقبل.

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