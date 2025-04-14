أخبار الرياضة اليوم، الزمالك يحسم الجدل بشأن مفاوضات زيزو ويكثف مفاوضاته لضم محمد شريف، جراديشار يعود للتشكيل الأساسي للأهلي أمام صن داونز

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

كشف أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، آخر تطورات ملف أحمد سيد زيزو مع القلعة البيضاء، وحقيقة ما يتردد عن عودة المفاوضات مع اللاعب لتمديد تعاقده مع الأبيض.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، دخل في مفاوضات جادة مع محمد شريف مهاجم فريق الخليج.

وينتهي عقد محمد شريف مع الخليج بنهاية الموسم الجاري ولم يتفق اللاعب مع الإدارة على تجديد العقد.

تواصل مسؤولو النادي الأهلي مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك الحالي والذي أنهى اتفاقه للانتقال إلى صفوف الأحمر مطلع الموسم القادم وتحديدا بداية من كأس العالم للأندية.

أعلن أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، استمرار القلعة البيضاء في التصعيد بشأن قرار مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة بإلغاء خصم الثلاث نقاط المتعلقة بانسحاب الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني إعادة نيتس جراديشار لاعب الفريق للتشكيل الأساسي للقلعة الحمراء أمام نظيره صن داونز في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري ابطال إفريقيا.

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على طاقم تحكيم مباراتي الأهلي وصن داونز المرتقبتين، في ذهاب وإياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

يسعى عدد من الوسطاء للصلح بين حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وإمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، من أجل إنهاء أزمة اللاعب مع العميد والذي استبعد على إثرها من معسكرات الفراعنة الماضية.

يرى جراهام بوتر، مدرب وست هام، أن مواجهة أولي سكارليس لاعب الفريق لمحمد صلاح كانت فرصة قيمة للاعبه للتعلم من تجربة مواجهة أحد أفضل اللاعبين في العالم.

قال البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن فريقه سيقاتل على أي نسبة موجودة لحسم المركز الثاني في مجموعته بكأس عاصمة مصر للتأهل لدور الثمانية للبطولة.

سعيا للتشكيل الأمثل، ريال مدريد يستهدف صفقة مدوية من الدوري الإنجليزي

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في حسم صفقة مدوية لتعويض الرحيل المحتمل للاعب الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور في الموسم المقبل.

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