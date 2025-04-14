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رياضة

صومالي وموريتاني لإدارة مباراتي الأهلي وصن داونز بدوري أبطال إفريقيا

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

 استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على  طاقم تحكيم مباراتي الأهلي وصن داونز المرتقبتين، في ذهاب وإياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

واستقر مسؤولو الكاف على تعيين الحكم الصومالي عمر قرطان لإدارة لقاء الذهاب بين الفريقين المصري والجنوب أفريقي في بريتوريا، يوم السبت المقبل 19 أبريل الجاري، في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة. 

حكم صومالي وآخر موريتاني لإدارة قمتي الأهلي وصن داونز

ومن المقرر أن يعاون الحكم الصومالي مساعدون من كينيا، فقد تم تعيين جيلبرت شيريوت مساعدًا أول، ويعاونه ستيفان أونيانجو مساعدًا ثانيًا، وبيتر كامامو حكمًا رابعًا، وفي تقنية الفيديو VAR، الغابوني بير أتشو، ويعاونه مساعد A VAR الغاني دانيال لاريا.

أما بالنسبة للقاء العودة في القاهرة، والذي سيُقام يوم الجمعة 25 أبريل الجاري على ملعب القاهرة الدولي، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، فقد تم اختيار الحكم الموريتاني دحان بيده لإدارة المباراة، ويعاونه الإيفواري عبده نوح مساعدًا أول، والتوجولي جونسان كوفي مساعدًا ثانيًا، والرواندي صموئيل أوكيندا حكمًا رابعًا، أما في تقنية الفيديو VAR، الإثيوبي باملاك تسيما، ويعاونه مساعد A VAR الحكمة سليما ميكوسينجا.

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