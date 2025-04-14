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رياضة

تفاصيل جديدة في مبادرة الصلح بين حسام حسن وإمام عاشور للعودة للمنتخب

إمام عاشور وحسام
إمام عاشور وحسام حسن، فيتو

يسعى عدد من الوسطاء للصلح بين  حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وإمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، من أجل إنهاء أزمة اللاعب مع العميد والذي استبعد على إثرها من معسكرات الفراعنة الماضية.

وكشف مصدر أن هناك عددا من الوسطاء تحدث مع محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي، حول اعتذار أمام عاشور لحسام حسن.

عاشور ليس لديه مانع من الاعتذار بشكل رسمي 

وأكد المصدر أن محمد رمضان تحدث بالفعل مع إمام عاشور، واللاعب ليس لديه مانع من الاعتذار بشكل رسمي عبر صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي.

وشدد المصدر أن حسام حسن لا يمانع في عودة  إمام عاشور للمنتخب طالما أن اللاعب سيعتذر رسميا للجهاز الفني.

وأكمل المصدر أنه من المرجح أن يقدم إمام عاشور اعتذارا لحسام حسن عقب الانتهاء من مباراتي الفريق أمام صن داونز بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

تصريحات حسام حسن عن أمام عاشور 

المدير الفني لمنتخب مصر كان واضحًا في تصريحاته؛ لا عودة لعاشور دون اعتذار، الأزمة التي اشتعلت لأسباب تأديبية داخل أروقة المنتخب هدّدت مستقبل أحد أبرز المواهب في خط الوسط المصري، وحرمت الفريق من خدماته في المعسكر الماضي.

حسام حسن فتح الباب، وأكد أن احتمالات عودة عاشور تصل إلى 90%، بشرط أن يرضى الجمهور عن أدائه وسلوكه، وهو ما يبدو أن اللاعب يستعد لإثباته.

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