الزمالك يحسم الجدل بشأن مفاوضات زيزو ويطالبه بالعودة الفورية للتدريبات

كشف أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، آخر تطورات ملف أحمد سيد زيزو مع القلعة البيضاء، وحقيقة ما يتردد عن عودة المفاوضات مع اللاعب لتمديد تعاقده مع الأبيض.

حقيقة عودة المفاوضات مع زيزو

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، ما يثار بشأن عودة المفاوضات مع زيزو مجرد اجتهادات، ولم نتواصل مع اللاعب أو الدائرة المحيطة به.

رسالة نادي الزمالك لزيزو

وأضاف: الحقيقة الثابتة في قضيتنا مع زيزو أنه لايزال لاعبا في الزمالك، له حقوق وعليه واجبات وفقا للتعاقد، وعليه الانتظام في التدريبات.



وأرسل نادي الزمالك خطابًا رسميًا جديدًا إلى لاعبه أحمد مصطفى “زيزو”، يُطالبه فيه بالانتظام الفوري في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم.

ويأتي هذا الخطاب في إطار تمسك النادي بعودة اللاعب إلى الالتزام بالتواجد في المران الجماعي، بعد تغيبه خلال الفترة الماضية دون الحصول على إذن رسمي.

عدم قانونية الانقطاع عن التدريبات



وكان الزمالك قد سبق وأرسل إنذارًا أوليًّا إلى زيزو، يُبلغه فيه بعدم قانونية الانقطاع عن التدريبات، مؤكدًا أن ما يقوم به اللاعب يُعد إخلالًا ببنود التعاقد المبرم بين الطرفين.

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