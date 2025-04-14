في صفقة انتقال حر، الزمالك يكثف مفاوضاته لضم محمد شريف

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، دخل في مفاوضات جادة مع محمد شريف مهاجم فريق الخليج.

محمد شريف مهاجم الخليج

وينتهي عقد محمد شريف مع الخليج بنهاية الموسم الجاري ولم يتفق اللاعب مع الإدارة على تجديد العقد.

وأشار المصدر إلى أن الزمالك دخل في مفاوضات متقدمة مع اللاعب لضمه الصيف القادم في صفقة انتقال حر.

وواصل المصدر أن لجنة التخطيط مقتنعة تماما بإمكانيات اللاعب ومن المفترض أن يحسم الزمالك الصفقة خلال أيام.

فيما عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الإثنين على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة في كأس عاصمة مصر.

مران الزمالك

ووجه المدير الفني التهنئة للاعبين بعد الفوز على حرس الحدود أمس الأحد في مسابقة الدوري، وطالبهم بضرورة مواصلة الانتصارات خلال المباريات المقبلة.

وطالب المدير الفني من لاعبي الزمالك ضرورة التركيز في مباراة سموحة المقبلة ببطولة كأس عاصمة مصر، وتحقيق الفوز للتمسك بفرصة التأهل لدور الثمانية والاستمرار في المنافسة على اللقب.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق سموحة، المقرر لها يوم الأربعاء المُقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين على ملعب النادي، وذلك دون الحصول على راحة، عقب الفوز الذي حققه الفريق على حرس الحدود بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك بكل قوة وتركيز لمواجهة سموحة، في اللقاء المرتقب المقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو لتجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا بالشكل الأمثل، من أجل مواصلة النتائج الإيجابية والمنافسة على لقب البطولة.

وكان الزمالك رفع رصيده إلى 38 نقطة بعد الفوز على حرس الحدود، ليواصل الفريق الأبيض عروضه القوية تحت قيادة الجهاز الفني الجديد، معتمدًا على مجموعة من اللاعبين الشباب المميزين إلى جانب عناصر الخبرة.

ويأمل الفريق في إنهاء الموسم بشكل جيد وتحقيق نتائج إيجابية على كافة الأصعدة، سواء في الدوري أو البطولات المحلية الأخرى.

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