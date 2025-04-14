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رياضة

الزمالك: بيراميدز متضامن معنا ضد قرار إلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي

النادي الأهلي، فيتو
النادي الأهلي، فيتو

أعلن أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، استمرار القلعة البيضاء في التصعيد بشأن قرار مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة بإلغاء خصم الثلاث نقاط المتعلقة بانسحاب الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك.

قرار رابطة الأندية لصالح الأهلي كارثي ومعيب

وقال متحدث الزمالك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”، قرار الرابطة بإلغاء خصم الثلاث نقاط من النادي الأهلي بنهاية الدوري، معيب وكارثي في تاريخ الكرة المصرية، ولن نتنازل عن حقنا لآخر نفس وحتى انتهاء درجات التقاضي.

مؤتمر ميدو بشأن التحكيم

ولفت إلى أن المؤتمر الصحفي الذي عقده ميدو بشأن التحكيم، كانت الشكوى متعلقة بكل الحكام سواء محليين أو أجانب، وفي نفس الوقت لسنا مجبرين على طلب حكام أجانب في مباريات القمة.

مشكلة النادي الأهلي في مباراة القمة

وتابع:"لماذا لم يتحرك النادي الأهلي في طلب حكام أجانب إلا ليلة المباراة، كان أمامه 3 أيام للتحرك ولكنه لم يتحرك".

واختتم أن ما حدث في قرار رابطة الأندية بإلغاء خصم 3 نقاط من النادي الأهلي بنهاية الموسم بمثابة كارثة لن نسكت عليها وأن بيراميدز قدم شكوى هو الآخر معلنا تضامنه معنا".

 

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