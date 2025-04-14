مدرب وست هام: مواجهة محمد صلاح فرصة للتعلم من أفضل لاعب في العالم

الدوري الإنجليزي، يرى جراهام بوتر، مدرب وست هام، أن مواجهة أولي سكارليس لاعب الفريق لمحمد صلاح كانت فرصة قيمة للاعبه للتعلم من تجربة مواجهة أحد أفضل اللاعبين في العالم.

مدرب وست هام يتحدث عن صلاح

وقال بوتر في تصريحات صحفية: " لقد كانت مواجهته لـ صلاح بمثابة درس عظيم بالنسبة له، من المهم أن يواجه أفضل لاعب في العالم من حيث تسجيل الأهداف والتمريرات الحاسمة لأنه لن يواجه ذلك كل يوم."

وصنع صلاح هدفا في فوز ليفربول على وست هام أمس بهدفين لهدف في الجولة 32 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وواصل ليفربول تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة بورنموث ضد فولهام في ختام الجولة الـ 32.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 32

1- ليفربول 76 نقطة

2- آرسنال 63 نقطة

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة

4- نيوكاسل يونايتد 56 نقطة

5- مانشستر سيتي 55 نقطة

6- تشيلسي 54 نقطة

7- أستون فيلا 54 نقطة

8- فولهام 48 نقطة

9- برايتون 48 نقطة

10- بورنموث 45 نقطة

11- برينتفورد 43 نقطة

12- كريستال بالاس 43 نقطة

13- إيفرتون 38 نقطة

14- مانشستر يونايتد 38 نقطة

15- توتنهام هوتسبير 37 نقطة

16- وولفرهامبتون 35 نقطة

17- وست هام يونايتد 35 نقطة

18- إبسويتش تاون 21 نقطة

19- ليستر سيتي 18 نقطة

20- ساوثهامتون 10 نقاط



جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي 5-2 كريستال بالاس

ساوثهامبتون 0-3 أستون فيلا

نوتينجهام فورست 0-1 إيفرتون

برايتون 2-2 ليستر سيتي

آرسنال 1-1 برينتفورد

تشيلسي 2-2 إبسويتش تاون

ليفربول 2-1 وست هام يونايتد

وولفرهامبتون 4-2 توتنهام

نيوكاسل يونايتد 4-1 مانشستر يونايتد



الإثنين 14 أبريل 2025

بورنموث ضد فولهام - 9 مساءً

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