غرفة الإسماعيلية تناقش سبل الاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة (صور)

نظمت اللجنة الاقتصادية بالغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن الخباز ، جلسة نقاشية عن سبل الاستفادة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية الجديدة وفقا للقوانين ٥ و٦ و٧ لسنة ٢٠٢٥ والتي صدرت في فبراير الماضي.

وأقيمت الفعالية تحت رعاية أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية بحضور آمال محمود عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، المحاسب القانون اسلام عبد الجليل نائب رئيس اللجنة الاقتصادية، والمحاسب القانوني أحمد بخيت سكرتير عام اللجنة.

جانب من فعاليات الندوة،فيتو

أبرز الحضور خلال الجلسة

شهدت الجلسة، حضور الدكتور شريف شوقي وكيل وزارة المالية ورئيس منطقة الضرائب بالإسماعيلية وشمال سيناء، والدكتور محمد حكيم رئيس منطقة الضرائب غرب القناة، والدكتور عبد الرسول عبد الهادي استاذ المحاسبة بجامعة طنطا وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، ومسئولي الضرائب في هيئة الضرائب المركزية ومدن القناة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، بمشاركة مديري العموم وموظفين مصلحة الضرائب والمحاسبين القانونيين بالأسئلة المثمرة.

جانب من فعاليات الندوة،فيتو

بدء الندوة بكلمة من رئيس الغرفة التجارية

استهلت الحلقة النقاشية، بكلمة أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية الذي إستعرض العقبات التي تواجه الممولين والمنازعات الضريبية والتسويات.

جانب من فعاليات الندوة،فيتو

الحديث عن حزمة التيسيرات الضريبية

واستعرض الدكتور محسن الجيار مستشار وزير المالية، ومدير عام إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة والمتضمن ادراجها في قانون ٥ والذي يتضمن تسوية أوضاع بعض الممولين.



وأكد الجيار أن القوانين الجديدة تطرقت لحل نحو ٢٥ مشكلة تواجه الممولين، حيث تم وضع إطار قانوني وتشريعي بهدف الإصلاح الضريبي وتحسين وضع الاستثمار في مصر.

وفيما يخص مشكلة الاقتصاد غير الرسمي، أشار إلى أنه تم الاعفاء عن السابق، وحث العاملين فيه على التقديم والتسجيل الضريبي وذلك خلال ٦ شهور من صدور القانون.

وتناول القانون التطرق لمشكلة الممول غير الملتزم بتقديم الاقرارات الضريبية وعددها ٣٤ نموذج يتم تقديمها سنويًا.

واستعرض الجيار خطوات التقديم للإقرارات الضريبية على الموقع الإلكتروني للتسهيل على الممولين.

وتناول الجيار الحديث عن الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥.





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