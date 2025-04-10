الخميس 10 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

غرفة الإسماعيلية تناقش سبل الاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة (صور)

ندوة لغرفة الإسماعيلية
ندوة لغرفة الإسماعيلية

نظمت اللجنة الاقتصادية بالغرفة  التجارية في محافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن الخباز ،  جلسة نقاشية عن سبل الاستفادة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية الجديدة وفقا للقوانين ٥ و٦ و٧ لسنة ٢٠٢٥ والتي صدرت في فبراير الماضي.  

محافظ الإسماعيلية يناقش استثمارات المجموعة العربية للأملاح بالقنطرة شرق "صور"

استمرار فعاليات تدريبات الأداء التمثيلي ضمن مشروع "ابدأ حلمك" بالإسماعيلية (صور)

 

وأقيمت الفعالية تحت رعاية أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية بحضور آمال محمود عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال، المحاسب القانون اسلام عبد الجليل نائب رئيس اللجنة الاقتصادية، والمحاسب القانوني أحمد بخيت سكرتير عام اللجنة.

 

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

أبرز الحضور خلال الجلسة  

شهدت الجلسة، حضور الدكتور شريف شوقي وكيل وزارة المالية ورئيس منطقة الضرائب بالإسماعيلية وشمال سيناء، والدكتور محمد حكيم رئيس منطقة الضرائب غرب القناة، والدكتور عبد الرسول عبد الهادي استاذ المحاسبة بجامعة طنطا وعضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية، ومسئولي الضرائب في هيئة الضرائب المركزية ومدن القناة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، بمشاركة مديري العموم وموظفين مصلحة الضرائب والمحاسبين القانونيين بالأسئلة المثمرة. 

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

بدء الندوة بكلمة من رئيس الغرفة التجارية 

استهلت الحلقة النقاشية، بكلمة أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية الذي إستعرض العقبات التي تواجه الممولين والمنازعات الضريبية والتسويات. 

جانب من فعاليات الندوة،فيتو
جانب من فعاليات الندوة،فيتو

الحديث عن حزمة التيسيرات الضريبية 

واستعرض الدكتور محسن الجيار مستشار وزير المالية، ومدير عام إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة والمتضمن ادراجها في قانون ٥ والذي يتضمن تسوية أوضاع بعض الممولين.
 

وأكد الجيار أن القوانين الجديدة تطرقت لحل نحو  ٢٥ مشكلة تواجه الممولين، حيث تم وضع إطار قانوني وتشريعي بهدف الإصلاح الضريبي وتحسين وضع الاستثمار في مصر. 

 

وفيما يخص مشكلة الاقتصاد غير الرسمي، أشار إلى أنه تم الاعفاء عن السابق، وحث العاملين فيه على التقديم والتسجيل الضريبي وذلك خلال ٦ شهور من صدور القانون. 

 

وتناول القانون التطرق لمشكلة الممول غير الملتزم بتقديم الاقرارات الضريبية وعددها ٣٤ نموذج يتم تقديمها سنويًا. 

واستعرض الجيار خطوات التقديم للإقرارات الضريبية على الموقع الإلكتروني للتسهيل على الممولين. 

 

وتناول الجيار الحديث عن الحوافز والتسهيلات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الضرائب قانون الضرائب الغرفة التجارية بالاسماعيلية اللجنة الاقتصادية للغرفة التجارية بالإسماعيلية المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال التسهيلات الضريبية الجديدة

مواد متعلقة

استمرار فعاليات تدريبات الأداء التمثيلي ضمن مشروع "ابدأ حلمك" بالإسماعيلية (صور)

محافظ الإسماعيلية يناقش استثمارات المجموعة العربية للأملاح بالقنطرة شرق "صور"

محافظ الإسماعيلية يتابع تقنين أوضاع 15 منشأة صناعية بقرية البياضية (صور)

وكيل أوقاف الإسماعيلية يشدد على عمل حصر لعمليات الإحلال والتجديد للمساجد (صور)

الأكثر قراءة

رحيل لجنة التخطيط عن الأهلي (تفاصيل)

انخفاض جديد في سعر الفراخ اليوم الخميس 10 أبريل 2025

تراجع مفاجئ فى سعر جرام الذهب وهذا العيار يسجل 1915 جنيها

تعرف على طلبات الونش المادية لتجديد عقده مع الزمالك

هل يفكر مجلس الزمالك في الاستقالة بعد الأزمات الأخيرة؟ مصدر بالنادي يرد

شقيق مدير إدارة الباجور التعليمية: سنتقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير التربية والتعليم (بث مباشر)

صن داونز يتفوق على الأهلي، القيمة السوقية للمربع الذهبي بدوري أبطال إفريقيا

أخبار مصر: ارتفاع معدل التضخم بمصر، مفاجأة بواقعة جثة طبيب القاهرة الجديدة، صلاح ينتصر على ليفربول، ماكرون يهاجم نتنياهو

منوعات

المزيد

دراسة: أرض السعودية كانت غنية بالبحيرات والأنهار قبل آلاف السنين

محامية الأمير هاري: حياته في خطر

غرفة خوفو خير شاهد، أدلة تثبت أن جنة آدم وحواء كانت في مصر وشجرة الحياة المقدسة قرب الهرم الأكبر

أمريكا تعتزم مراقبة صفحات المهاجرين على مواقع التواصل

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الخميس 10-4-2025 في الأسواق

سعر السكر اليوم الخميس 10-4-2025 في الأسواق

طن الأرز الأبيض عريض الحبة يسجل 27.1 ألف جنيه

ارتفاع أسعار 8 سلع غذائية خلال مارس 2025

المزيد

انفوجراف

عدد أسئلة كل مادة من مواد امتحانات الثانوية العامة 2024 - 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

«أو كظلمات في بحر لجي»، الشعراوي يوضح وصف الله لأعمال الكافرين (فيديو)

تفسير حلم صلاة العصر في المنام وعلاقته بالتخلص من الأزمات

ما معنى الفتنة وهل كلها مذمومة؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية