أمن الإسماعيلية يكشف مفاجأة في قضية مقتل مسنة داخل مسكنها

كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، عن مفاجأة في واقعة مقتل سيدة مسنة داخل مسكنها الواقع في شارع المستشفى، حيث تبين أن مرتكب الواقعة هو أحد أقارب المجني عليها بغرض السرقة.

إخلاء سبيل المشتبه بهم

وكانت الأجهزة الأمنية اشتبهت في متهمين أحدهما يدعى محمد أ. وشهرته حمادة روجة، والأخر يدعى عبده وشهرته حشيشة، ولكن من خلال تكثيف التحقيقات تبين عدم ثبوت اى علاقة بين المشتبه بهما والواقعة وان احد اقارب المجني عليها هو المتهم في القضية.

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية تلقت، بلاغا من الأهالي يفيد بعثورهم على سيدة عجوز وهي جثة هامدة داخل مسكنها، يبدو عليها آثار تعدى.

ووجود بعثرة في الشقة تشير إلى أن دافع الجريمة بغرض السرقة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

وخلال الفحص المبدئي تبين العثور على جثة سيدة مسنة في السبعينات من عمرها، مسجاة على الأرض داخل شقتها ويبدو انها تعرضت للعنف من قبل شخص ما.

وتم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكان قد وجه اللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، العميد أحمد العليان مدير المباحث الجنائية، بتشكيل فريق بحث برئاسة المقدم أيمن المنشاوي مفتش مباحث المدينة، والمقدم أنور القاضي رئيس وحدة مباحث قسم ثان، بسرعة كشف غموض الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية لرجال مباحث قسم ثان الإسماعيلية أن وراء ارتكاب مجهول تسلل إلى مسكن،المجني عليها بغرض السرقة.

ووجه العميد أحمد العليان مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية، والعميد حمدي صبري رئيس مباحث الأمن العام، بسرعة تكثيف الجهود وضبط الجاني وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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