الإحصاء: 7.3% زيادة في كمية لحوم الطيور والدواجن عام 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الإثنين النشرة السنوية لإحصاءات الثروة الحيوانية عام 2023 ومن أهم مؤشراتها ما يلي:

- بلغـــت أعــداد رؤوس الماشـية الحية (أبقــــار- جامـــوس - أغـنــام – ماعــــــز- جمال) 7.6مليـــون رأس عـــام 2023 مقابـــل 8.3 مليون رأس عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 8.4٪.

- بلــــغ إجمالي أعــــداد رؤوس الماشيـــة والحيوانات المذبـوحـة 4.2 مليون رأس عـام 2023 مقابل 4.6 مليون رأس عـــــــام 2022 بنســــبة انخفاض قدرهــــــــــا 8.5٪.

- بلغت كميـة لحوم الماشية من المذبوحـات 650 ألف طن عام 2023 مقابل 803 ألف طـــن عــام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 19.0٪

- بلغ الوزن التقديري للإنتاج المحلي من اللـبن الخــام 5.6 مليون طـن عام 2023 مقابـل 6.7 مليون طـن عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 16.1٪.

- بلغت كمية لحـوم الطيـور والدواجن 2.2 مليون طــن (وزن قـائـم) عـــام 2023مقابــل 2.0 مليون طــــن عـام 2022بنسبة زياده قدرها 7.3٪ .

- بلغت كمية إنتاج العســل 3.8 ألف طــن عــام 2023مقابل 3.7 ألف طــن عـــام 2022بنسبة زيادة قدرها 3.3٪.

- بلغ المحصول السنوي من البيض 16.4 مليار بيضة عـام 2023مقابل 15.3مليار بيضـة عام 2022 بنسبه زيادة قدرها 7.0%.

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