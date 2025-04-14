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خارج الحدود

مرهون بمصير حماس، بنود مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار فى غزة

القسام، فيتو
القسام، فيتو

قدم الاحتلال الإسرائيلي، مقترح لصفقة جديدة تهدف لاستنئاف تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار فى غزة، لكنه فخخ البنود بشروط متعلقة بمصير إدارة القطاع ونزع صلاحيات وسلاح حماس.

مقترح إسرائيلي لوقف إطلاق النار فى غزة

وأوضح قيادي كبير في حركة حماس اليوم الاثنين، النقاط الرئيسية للمقترح الإسرائيلي الجديد حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، مبينا أن المقترح يتضمن إطلاق سراح 9 من الأسرى الإسرائيليين والجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان الكسندر.

 

مشيرا أيضا، إلى أن المقترح الإسرائيلي، ينص على "وقف الأعمال العسكرية لمدة 45 يوما"، مع فتح المعابر وإدخال المساعدات، لكن بشروط إسرائيلية.

 

وتشمل بنود المقترح، إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي إلى ما قبل 2 مارس 2025، أي انسحاب قوات الاحتلال إلى المواقع التي كانت فيها قبل استئناف القتال.

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أيضا، نص المقترح الإسرائيلي، يدعو إلى الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية، والتي تتناول وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب، بالإضافة إلى بحث موضوع "سلاح حماس" وإدارة قطاع غزة.

المقترح الإسرائيلي يشترط نزع سلاح حماس وعدم عودتها لحكم غزة

أكد القيادي المتحدث، أن المقترح الإسرائيلي يهدف إلى "نزع سلاح حماس وضمان عدم عودتها لحكم غزة".

 

مشيرا إلى أن حماس، ترى أن المقترح الإسرائيلي لا يستجيب لمطالبها الأساسية المتعلقة بوقف إطلاق النار الدائم أو الانسحاب الكامل من قطاع غزة، بل ويعمل على سحب ورقة الأسرى من يد الحركة تدريجيا.

 

وكان وفد من حماس ترأسه رئيس الحركة في غزة، خليل الحية، عقد مباحثات مع مسئولين مصريين وقطريين فى القاهرة، قبل أن يغادرها فى وقت سابق اليوم.

 

واتفق وفد حماس برئاسة الحية، مع الوسطاء على استكمال المباحثات بشأن المقترح المصري المقدم من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

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