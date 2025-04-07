من الاتحادية إلى البيت الأبيض، تفاصيل مكالمة السيسي وماكرون والملك عبدالله المشتركة مع ترامب

حظيت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر، واصطحاب الرئيس عبدالفتاح السيسي له فى القاهرة التاريخية، بزخم إعلامي عربى ودولى، وزاد منسوب الحديث عنها بعد إجراء الزعماء الثلاثة عقب انضمام العاهل الأردنى الملك عبد الثاني لهما، وإجرائهم مكالمة هاتفية مشتركة من داخل قصر الاتحادية مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى البيت الأبيض.

مكالمة السيسي وماكرون والملك عبدالله مع ترامب

وبحث القادة الثلاثة السيسي وماكرون والملك عبدالله، خلال المكالمة الثلاثية المشتركة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، سبل استعادة وقف إطلاق النار بشكل عاجل في غزة.

القمة الثلاثية بين السيسي وماكرون والملك عبدلله، فيتو

وخلال الاتصال، الذي جرى على هامش القمة الثلاثية المصرية الفرنسية الأردنية بالقاهرة، أكد الزعماء الثلاثة خلال المباحثات مع ترامب، على ضرورة استئناف دخول وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وفوري إلى قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.

تفاصيل المكالمة الثلاثية لزعماء مصر وفرنسا والأردن مع ترامب

وشدد السيسي وماكرون والملك عبدالله للرئيس الأمريكى، على أهمية توفير الظروف الملائمة لإيجاد أفق سياسي، وحشد الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستعادة الأمن والسلام للجميع وتنفيذ حل الدولتين.

واتفق القادة الثلاثة مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على مواصلة التنسيق المشترك.

وقال السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن القادة الثلاثة شددوا على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أفق سياسي حقيقي وتعبئة الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واستعادة الأمن والسلام للجميع، وتنفيذ حل الدولتين، مشيرًا إلى أن القادة الثلاثة والرئيس ترامب اتفقوا على البقاء على اتصال وثيق.

كما تناول الاتصال الثلاثي لزعماء مصر وفرنسا والأردت مع ترامب، على أهمية بذل جهود مكثفة لوقف الحرب في أوكرانيا، بما يحقق الأمن والاستقرار الدوليين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.