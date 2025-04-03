الأمم المتحدة تدين مقتل ألف شخص في غزة منذ انهيار وقف إطلاق النار

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، عن قلقه البالغ إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن تصاعد الأعمال العدائية فى غزة.

بمقتل أكثر من ألف شخص

وأدان جوتيريش -حسبما أفاد مركز أنباء الأمم المتحدة - التقارير التي أفادت بمقتل أكثر من ألف شخص - بينهم نساء وأطفال - منذ انهيار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في 18 مارس.

من جانبه.. قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك -في موجز صحفي-: إن القصف الإسرائيلي واسع النطاق والعمليات البرية أسفرا عن دمار واسع النطاق ونزوح أكثر من 100 ألف فلسطيني من رفح خلال اليومين الماضيين فقط، معظمهم نزحوا عدة مرات.

جوم جيش الإحتلال الإسرائيلي على قافلة طبية

وأضاف "يشعر الأمين العام بالصدمة إزاء هجوم جيش الإحتلال الإسرائيلي على قافلة طبية وطارئة في 23 مارس والذي أسفر عن مقتل 15 من الطواقم الطبية والإنسانية في غزة".

إنهاء منع تقديم المساعدات المنقذة للحياة

وشدد على ضرورة حماية جميع أطراف النزاع للعاملين في المجال الطبي والإنساني والطوارئ في جميع الأوقات، واحترام المدنيين وحمايتهم، وفقا لما يقتضيه القانون الإنساني الدولي، مؤكدا ضرورة إنهاء منع تقديم المساعدات المنقذة للحياة.



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