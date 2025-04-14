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خارج الحدود

ماكرون يؤكد لعباس ضرورة نزع سلاح حماس وتشكيل حكومة فلسطينية ذات مصداقية

ماكرون
ماكرون

 شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أهمية التحرك نحو وضع إطار واضح لمرحلة "اليوم التالي" في قطاع غزة، بما يضمن نزع سلاح حركة حماس، وتشكيل حكومة فلسطينية تتمتع بالمصداقية.

 

وأكد ماكرون ضرورة العمل على مسار سياسي يؤدي إلى حل شامل وعادل، مشيرًا إلى دعم بلاده للجهود الرامية إلى إنهاء التصعيد وإعادة الاستقرار في الأراضي الفلسطينية.

 

العربية: حماس ليس لديها مانع من خروج قادتها من غزة

 ذكر موقع العربية أن مصادر أكدت أن حركة حماس ليس لديها مانع من خروج قادتها من غزة مع عدم ملاحقتهم.

 

حماس تبدي مرونة في المفاوضات 

 ويأتي ذلك في ظل تعطل مفاوضات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، على الرغم من الضغوطات الدولية.

وعلى مدار المفاوضات، أبدت حركة حماس مرونة في التفاوض، وذلك من أجل وقف الحرب في غزة، وتبادل الأسرى.

 

وعلى الرغم من المرونة التي أبدتها حماس، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء اليمين المتطرف في حكومته يماطلون من أجل إطالة أمد الحرب.

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ماكرون حماس حكومة فلسطينية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي قطاع غزة
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