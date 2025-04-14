العربية: حماس ليس لديها مانع من خروج قادتها من غزة

ذكر موقع العربية أن مصادر أكدت أن حركة حماس ليس لديها مانع من خروج قادتها من غزة مع عدم ملاحقتهم.

حماس تبدي مرونة في المفاوضات

ويأتي ذلك في ظل تعطل مفاوضات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، على الرغم من الضغوطات الدولية.

وعلى مدار المفاوضات، أبدت حركة حماس مرونة في التفاوض، وذلك من أجل وقف الحرب في غزة، وتبادل الأسرى.

وعلى الرغم من المرونة التي أبدتها حماس، إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء اليمين المتطرف في حكومته يماطلون من أجل إطالة أمد الحرب.

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