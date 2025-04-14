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محافظات

ضبط 4400 عبوة غذائية غير صالحة في حملة تموينية بالشرقية

حملات تموينبة
حملات تموينبة

شَنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية حملة تموينية مكبرة برئاسة المهندس أحمد القواشتي مدير عام التجارة الداخلية وعبداللطيف النجار ومحمد عبدالسلام وعدد من مفتشين المديرية، بالإشتراك مع الطب البيطري

أول تحرك من تموين الشرقية بعد تحريك أسعار الوقود (صور)

الدكتور محمد فاروق 

وذلك ذلك  بحضور الدكتورة إيمان عليوة  والدكتور محمد فاروق للمرور علي جميع الإنشطة التجارية بدائرة مركز ومدينة أبوكبير

التحفظ على 4400 علبة عصير 

 وأسفرت الحملات عن تحرير المحاضر الاتية ٦٩٤٢ ٬ ٦٩٣٨ ٬ ٦٩٣٩ ٬ ٦٩٤٠ ٬ ٦٩٤١ ٬ ٦٨٨٠ ٬ ٦٨٨١ ٬ ٦٨٧٩ ٬ ٦٨٨٢ جنح أبوكبير وتم التحفظ على 4 الأف و400 عبوة عصير وجبنة بمخزن للمواد الغذائية 

اسماك هارنج وماكريل 

 بالاضافة  الى طن و660 كيلو أسماك هارنج وماكريل بثلاجة أسماك ومطعم أسماك و565 كيلو كبدة ولحم بثلاجة لحوم و 1600 لتر ماء أخضر بمخزن قطع غيار السيارات وطن و500 كيلو كرتون بمخزن للكرتون جميعهم بدون فوتير تدول علي مصدرها.

المهند س عبدالكريم عوض الله 

قال المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية انه بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء تم اليوم تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة

تموين الشرقية يضبط مخزنا للأجهزة الكهربائية بدون ترخيص

الترام اصحاب المحلات التجارية 

وذلك للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين تنفيذا بتعليمات المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية 

 

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الادارة العامة التجارة الداخلية المهندس احمد القواشتى مديرعام التجارة الداخلية عبداللطيف النجار محمد عبدالسلام مفتشين المديرية الطب البيطري

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