السبت 12 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يشدد الرقابة على المواقف ومحطات الوقود والمخابز

محافظ الشرقية:التصدي
محافظ الشرقية:التصدي لمحاولات احتكارالموادالبترولية-فيتو  

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم  مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة، انتظام سير العمل داخل مواقف سيارات الأجرة وبمحطات الوقود ومستودعات الغاز والمخابز، وذلك عقب ارتفاع أسعار المواد البترولية  

محافظ الشرقية يتفقد مواقف الأجرة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

وأكد المحافظ أن جميع  الأجهزة التنفيذية والأمنية ستتصدى لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين داخل مواقف سيارات الأجرة والسرفيس، وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

 

 تكثيف المرور على المواقف 

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور على المواقف على مدار اليوم مع ضرورة الاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها قبل خروج السيارة من الموقف والتأكد من وضع البنرات واللافتات الإرشادية الخاصة  بالتعريفة بأماكن واضحة أمام الركاب لمنع استغلالهم.. وكذلك المرور على مستودعات الغاز ومحطات الوقود والمخابز البلدية، للتأكد من التزام أصحابها بالأسعار المعلنة وتطبيق القانون على غير الملتزمين. 

التنبيه رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة 

كما  توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم للمرور على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة انتظام سير العمل داخل المواقف، وكذلك المرور على محطات الوقود للتأكد من توافر البنزين والسولار والالتزام بالأسعار المعلنة، فضلًا عن المرور على المخابز لمتابعة سير العمل بها والتأكد من تقديم رغيف خبز جيد ومدعم للمواطنين وكذلك المرور على مستودعات الغاز للتأكد من وزن أنبوبة الغاز والسعر المباع للمواطنين حفاظًا على حقوق المواطنين الاستهلاكية.

محافظ الشرقية يتفقد مواقف الأجرة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

 رفع درجة الاستعداد إلى القصوى بالشرقية 

أكد محافظ الشرقية رفع درجة الاستعدادات القصوى للتعامل مع أي مواقف طارئة عقب ارتفاع أسعار المواد البترولية، مناشدًا المواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الأجرة أو زيادة في أسعار المواد البترولية داخل محطات الوقود أو زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم، الإتصال على الخــط الساخـــن: 2303693- 055 أو 114 (مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار 24 ساعة).

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محطات الوقود مستودعات الغاز مواقف السيارات انتظام سير العمل محافظة الشرقية روساء المراكز والمدن المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

مواد متعلقة

محافظ الشرقية: إزالة حالتي تعد بالبناء المخالف بأبو كبير

محافظ الشرقية يتفقد مواقف الأجرة لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

محافظ الشرقية يفتتح موسم صيد الأسماك بمزرعة العباسة في أبو حماد

توجيهات عاجلة من محافظ الشرقية بعد حريق مستودع لأسطوانات الغاز (صور)

الأكثر قراءة

إجراء جديد من عامل الدليفري ضد هبة قطب في واقعة إتلاف الأوردر

إصابة قوية لأحمد قندوسي في مباراة سيراميكا مع فاركو

هل يتم رفع سعر الخبز المدعم بعد تحريك أسعار الوقود؟ التموين توضح

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

وداعًا شيكا.. موهبة خطفها السرطان قبل أن تكتمل (فيديو جراف)

شاهد لقاء الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري نايل 2025

أول ظهور لنائب محافظ سوهاج بعد مشاجرته مع السكرتير العام (صور)

كبير الأثريين: اللهو الخفي حاول إفساد مشهد التشغيل التجريبي لتطوير الأهرامات

منوعات

المزيد

استئصال كلية خنزير من جسد مريضة بعد 4 أشهر من زراعتها

فتش عن الروتين اليومي، سر إطلالة كيت ميدلتون الساحرة

دراسة تكشف تأثير الكلاب والقطط على رضا الإنسان عن حياته

الصين تطلق قمرا صناعيا لاختبار تقنيات اتصالات عالية السرعة

المزيد

خدمات

المزيد

22 جنيها سعر كيلو الأرز

آخر تطورات سعر النحاس اليوم السبت

أسعار السلندرات سجلت نحو 140 ألف جنيه

32 جنيها سعر كيلو السكر بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في واقعة السائحة وحمار الأهرامات؟.. 4 قرارات من النيابة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

«يعلم السر وأخفى»، الشعراوي يوضح مظاهر علم الله بالظاهر والباطن (فيديو)

حكمة صيام الستة البيض قبل قضاء أيام رمضان وأحكام خاصة بالمرأة

تفسير حلم أكل الفتة في المنام وعلاقته باستقرار مالي ونجاح في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية