محافظ الشرقية يشدد الرقابة على المواقف ومحطات الوقود والمخابز

تابع المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمحافظة، انتظام سير العمل داخل مواقف سيارات الأجرة وبمحطات الوقود ومستودعات الغاز والمخابز، وذلك عقب ارتفاع أسعار المواد البترولية

وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية ستتصدى لأي محاولة لاحتكار المواد البترولية أو استغلال المواطنين داخل مواقف سيارات الأجرة والسرفيس، وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

تكثيف المرور على المواقف

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور على المواقف على مدار اليوم مع ضرورة الاستفسار من الركاب عن قيمة الأجرة التي يتم تحصيلها قبل خروج السيارة من الموقف والتأكد من وضع البنرات واللافتات الإرشادية الخاصة بالتعريفة بأماكن واضحة أمام الركاب لمنع استغلالهم.. وكذلك المرور على مستودعات الغاز ومحطات الوقود والمخابز البلدية، للتأكد من التزام أصحابها بالأسعار المعلنة وتطبيق القانون على غير الملتزمين.

التنبيه رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة

كما توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم للمرور على مواقف سيارات الأجرة لمتابعة انتظام سير العمل داخل المواقف، وكذلك المرور على محطات الوقود للتأكد من توافر البنزين والسولار والالتزام بالأسعار المعلنة، فضلًا عن المرور على المخابز لمتابعة سير العمل بها والتأكد من تقديم رغيف خبز جيد ومدعم للمواطنين وكذلك المرور على مستودعات الغاز للتأكد من وزن أنبوبة الغاز والسعر المباع للمواطنين حفاظًا على حقوق المواطنين الاستهلاكية.

رفع درجة الاستعداد إلى القصوى بالشرقية

أكد محافظ الشرقية رفع درجة الاستعدادات القصوى للتعامل مع أي مواقف طارئة عقب ارتفاع أسعار المواد البترولية، مناشدًا المواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الأجرة أو زيادة في أسعار المواد البترولية داخل محطات الوقود أو زيادة في سعر رغيف الخبز المدعم، الإتصال على الخــط الساخـــن: 2303693- 055 أو 114 (مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة على مدار 24 ساعة).

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