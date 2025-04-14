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بيسكوف: موسكو وواشنطن في بداية الطريق نحو تطبيع العلاقات

بيسكوف، فيتو
بيسكوف، فيتو

قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا والولايات المتحدة ما زالتا في بداية الطريق نحو تطبيع العلاقات بين البلدين وبنائها.

جاء ذلك وفقا للإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الاثنين، حيث تابع للصحفيين، ردا على سؤال بشأن مسار المباحثات بين موسكو وواشنطن: "لم يتم مناقشة قضية لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي خلال لقاء الرئيس بوتين بمبعوث الرئيس ترامب ستيف ويتكوف".

وكان الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف قد التقى المبعوث الخاص للرئيس ترامب ستيف ويتكوف قبل ظهر الجمعة عقب وصوله إلى بطرسبورغ، ثم التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويتكوف مساء الجمعة في لقاء استمر 4 ساعات ونصف الساعة، تمت فيه مناقشة التسوية الأوكرانية.

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الولايات المتحدة الكرملين دميتري بيسكوف روسيا موسكو موسكو وواشنطن

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