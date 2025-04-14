الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الفيوم يوجه بتوفير علاج على نفقة الدولة في لقاء خدمة المواطنين

لقاءات خدمة المواطنين
لقاءات خدمة المواطنين في الفيوم، فيتو

وجه محافظ الفيوم الدكتور احمد الانصار،  بتوفير مساعدات مالية ومعاشات للحالات الأولى بالرعاية، كما وجه  بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لعدد من الحالات غير القادرة، وتوفير مشروعات تنموية وفرص عمل وتراخيص أكشاك للأولى بالرعاية، جاءذلك أثناء  اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خضر اللقاء  الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية

ووجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بتوفير مساعدات مالية وعينية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن، مع بحث مدى إمكانية حصولهم على معاشات تكافل وكرامة، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير عدد من المشروعات الصغيرة للفئات الأكثر احتياجًا حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة، وفرش منزل إحدى السيدات غير القادرات، وتوفير بطارية لقوقعة الأذن لنجلها الصغير، والتنسيق مع إحدى الجمعيات لتسقيف منزل أحد الحالات الأولى بالرعاية من ذوي الاحتياجات، وتجهيز كشك لأحد الشباب.

راعاية طبية لغير القادرين

كما وجه محافظ الفيوم، مدير عام التأمين الصحي، بتوفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم لطفل رضيع يعاني من تضخم بالكبد والطحال، ويحتاج إلى إنزيم بديل، ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص أكشاك لعدد من الشباب والأسر الأولى بالرعاية، حتى تعينهم على تدبير متطلبات المعيشة.

مشكلات الإدارة المحلية

واستمع المحافظ، لشكوى أحد المواطنين بشأن تضرره من عدم تركيب عداد كهربائي لمنزله رغم إنهاءه جميع إجراءات التصالح، ووجه المحافظ، سكرتير عام المحافظة، بالتنسيق مع مدير عام الكهرباء، ورئيس مدينة سنورس، بدراسة المشكلة، وإنهاء إجراءات توصيل العدادات الكهربائية للحالات التي أنهت إجراءات التصالح وحصلت على نموذج 8، كما وجه بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن مديرية الري، والمتابعة الميدانية، ومجلس مدينة إطسا، لبحث شكوى عدد من المزارعين من نقص مياه الري وعدم وصولها للأراضي الزراعية، بسبب أعمال تبطين مسقة الجفادة المتفرعة من بحر البرنس، كما كلف سكرتير عام المحافظة المساعد، بالتنسيق مع إدارة الحوكمة والمتابعة الداخلية، ووحدة المتابعة الميدانية، بفحص شكوى إحدى المعلمات بشأن تضررها من إجراءات الإخلاء الإداري لها من عملها. 

الحماية المدنية تخمد حريق سوبر ماركت في الفيوم

انخفاض البيضاء، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 14-4- 2025 بمحافظة الفيوم

 

كما وجه المحافظ، مسئول وحدة التنمية المجتمعية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير مشروعات مناسبة لعدد من الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، ووجه وكيل مديرية العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الأولى بالرعاية التضامن الاجتماعي الحماية الأجتماعية الرعاية الطبية اللقاء الدوري لخدمة المواطنين تكافل وكرامة خدمة المواطنين رئيس مركز ومدينة علاج على نفقة الدولة مديرية التضامن الاجتماعي مركز ومدينة الفيوم

مواد متعلقة

السيسي يدعو رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في مصر، 618.5 مليون دولار قيمة الاستثمارات القطرية، وسياسة نقدية جاذبة للاستثمار تهدف للسيطرة على التضخم

الحماية المدنية تخمد حريق سوبر ماركت في الفيوم

انخفاض البيضاء، أسعار الدواجن اليوم الإثنين 14-4- 2025 بمحافظة الفيوم

حالة الطقس غدا الاثنين 14-4-2025 في محافظة الفيوم

مياه الفيوم تستعد لاستقبال فصل الصيف وزيادة معدلات الاستهلاك
ads

الأكثر قراءة

تراجع حاد فى أسعار الذهب وهذا العيار وصل لـ 1950جنيها

بعد إصابته المروعة، سيراميكا يعلن بشرى سارة بشأن القندوسي

"تقديم الحكومة للمحاكمة الجنائية" يثير أزمة تحت قبة البرلمان، تعرف على التفاصيل

أول رد فعل من ناصر ماهر بعد إحالته للتحقيق وخصم 25% من مستحقاته

تراجع مفاجئ لأسعار الذهب فى مصر وهذا العيار يسجل 1980 جنيها

الدولار ينهي تعاملات اليوم على ارتفاع

زغلول صيام يكتب : لمصلحة من الطرمخة على الرابطة وعلى الـ 250 ألف دولار في اتحاد الكرة؟! وشكل مودرن هيرجع كوكاكولا!

تفاصيل جديدة في مبادرة الصلح بين حسام حسن وإمام عاشور للعودة للمنتخب

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين

هذا النوع يسجل 167 جنيها، أسعار السكر اليوم الإثنين 14 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ملتقى الجامع الأزهر: التاريخ يشهد على عروبة القدس وفلسطين مهما حاول العدو تزييف التاريخ

من تفسير محمد سيد طنطاوي، مشهد تبرؤ الكافرين من ذنب الشرك بالله

تفسير رؤية الكرنب في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية