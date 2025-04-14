محافظ الفيوم يوجه بتوفير علاج على نفقة الدولة في لقاء خدمة المواطنين

وجه محافظ الفيوم الدكتور احمد الانصار، بتوفير مساعدات مالية ومعاشات للحالات الأولى بالرعاية، كما وجه بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لعدد من الحالات غير القادرة، وتوفير مشروعات تنموية وفرص عمل وتراخيص أكشاك للأولى بالرعاية، جاءذلك أثناء اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، خضر اللقاء الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية

ووجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بتوفير مساعدات مالية وعينية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن، مع بحث مدى إمكانية حصولهم على معاشات تكافل وكرامة، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير عدد من المشروعات الصغيرة للفئات الأكثر احتياجًا حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة، وفرش منزل إحدى السيدات غير القادرات، وتوفير بطارية لقوقعة الأذن لنجلها الصغير، والتنسيق مع إحدى الجمعيات لتسقيف منزل أحد الحالات الأولى بالرعاية من ذوي الاحتياجات، وتجهيز كشك لأحد الشباب.

راعاية طبية لغير القادرين

كما وجه محافظ الفيوم، مدير عام التأمين الصحي، بتوفير الرعاية الطبية والعلاج اللازم لطفل رضيع يعاني من تضخم بالكبد والطحال، ويحتاج إلى إنزيم بديل، ووجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص أكشاك لعدد من الشباب والأسر الأولى بالرعاية، حتى تعينهم على تدبير متطلبات المعيشة.

مشكلات الإدارة المحلية

واستمع المحافظ، لشكوى أحد المواطنين بشأن تضرره من عدم تركيب عداد كهربائي لمنزله رغم إنهاءه جميع إجراءات التصالح، ووجه المحافظ، سكرتير عام المحافظة، بالتنسيق مع مدير عام الكهرباء، ورئيس مدينة سنورس، بدراسة المشكلة، وإنهاء إجراءات توصيل العدادات الكهربائية للحالات التي أنهت إجراءات التصالح وحصلت على نموذج 8، كما وجه بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن مديرية الري، والمتابعة الميدانية، ومجلس مدينة إطسا، لبحث شكوى عدد من المزارعين من نقص مياه الري وعدم وصولها للأراضي الزراعية، بسبب أعمال تبطين مسقة الجفادة المتفرعة من بحر البرنس، كما كلف سكرتير عام المحافظة المساعد، بالتنسيق مع إدارة الحوكمة والمتابعة الداخلية، ووحدة المتابعة الميدانية، بفحص شكوى إحدى المعلمات بشأن تضررها من إجراءات الإخلاء الإداري لها من عملها.

كما وجه المحافظ، مسئول وحدة التنمية المجتمعية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير مشروعات مناسبة لعدد من الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، ووجه وكيل مديرية العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية.

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