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محافظات

محافظ الفيوم يلتقي وفدا من مصنع ضفائر السيارات

محافظ الفيوم يزور
محافظ الفيوم يزور موقع إنشاء مصنع الضفاىر، فيتو

 التقى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، مع وفد من شركة صناعة ضفائر السيارات،  للتعرف على آخر المستجدات التنفيذية بمصنعها في منطقة منشاة كمال التابعة لمركز الفيوم.

 كما تفقد محافظ الفيوم،  ووفد الشركة، الأعمال الإنشائية بالمصنع، كأول مصنع أجنبي بالكامل في أول منطقة استثمارية حرة بمحافظة الفيوم، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ به.

تعاون الفيوم مع الشركة

وأكد محافظ الفيوم، على التعاون الوثيق بين المحافظة، وشركة  تصنيع ضفائر السيارات، ما يسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية للمنطقة، لافتا إلى أن الفيوم من المحافظات الواعدة بمجالات الاستثمار المتعددة، نظرًا لتوافر مقوماته من شبكات المرافق، فضلًا عن ميزات المحافظة النسبية وخصائصها المتفردة.

و أكد رئيس مجلس إدارة شركة  تصنيع ضفائر السيارات في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، على ثقة الشركة فى استمرارية الاستثمار بمصر وتحديدًا بمحافظة الفيوم، نظرًا للتيسيرات وتذليل العقبات التى تقدمها الدولة المصرية أمام المستثمرين، مثمنًا جهود محافظ الفيوم فى دعمه الدائم ومساندته المستمرة، خلال المراحل الإنشائية لمصنع الضفائر الكهربائية للسيارات بمنطقة منشأة كمال بالمحافظة، وتوجيهاته الدائمة ومتابعته الدورية لتوصيل شبكات المرافق للمصنع.

معلومات مصنع الضفائر

وفي السياق نفسه، أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة  أن مصنع انتاج الضفائر الكهربائية للسيارات بمنشأة كمال، يُقام على مساحة 70 ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية نحو 30 مليون دولار، ويضم مصنعًا، ومنطقة حرة، ومباني إدارية، ومواقع انتظار سيارات نقل العمال والمنتجات، ومن المقرر أن يتم تركيب خطوط الإنتاج بالمصنع خلال شهر يونيو القادم، وبداية التشغيل والإنتاج التجريبي خلال شهر سبتمبر، على أن يتم افتتاح المرحلة الأولى للمصنع بكامل طاقتها خلال شهر ديسمبر المقبل.

عائد صادرات صناعة الضفائر المتوقع

وأضاف، أنه من المستهدف أن تبلغ قيمة صادرات المصنع 100 مليون دولار سنويًا، فضلًا عن إدخال تكنولوجيا يابانية جديدة ومبتكرة، الأمر الذي يعزز من فرص مصر في أن تصبح مركزًا استثماريًا إقليميًا لصناعة السيارات، كما يوفر المصنع نحو 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الفيوم.

 

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ووجه محافظ الفيوم الإدارة المحلية  بالتنسيق المتبادل بين مسئولي الشركات المنفذة للمصنع لعدم  تعارض الأعمال فيما بينها، والعمل على توحيد الجهود وتكثيف معدلات العمل خلال الفترة المقبلة، للانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وتوصيل المرافق للمصنع تبعًا للجداول الزمنية المقررة، تمهيدًا لافتتاحه في الموعد المحدد سلفًا.

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الفيوم مصنع الضفائر مصنع يازكي منطقةمشأة كمال اول منطقة استثمارية في الفيوم

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