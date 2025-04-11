محافظ الفيوم: مركز سيطرة الشبكة الوطنية يستقبل شكاوى مخالفات تعريفة الركوب

أعلنت محافظة الفيوم ارقام تليفونات مركز سيطرة الشبكة للطوارئ، وطالبت المواطنين بالابلاغ عن أي مخالفات تتعلق برفع أسعار تعريفة المواصلات الجديدة التي أعلنتها المحافظة صباح الجمعة بعد رفع أسعار المحروقات.

ارقام الطوارئ لاستقبال مخالفات سيارات الأجرة

وقال محافظ الفيوم، الدكتور احمد الانصاري، ان غرفة طوارئ المحافظة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ تعمل على مدار الساعة، وتم الأرقام 2168041 و2168042، و2168043، والخط الساخن 114، للإبلاغ عن المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين في نفس يوم الابلاغ عن المخالفة.

تعريفة الركوب الجديدة

وكانت اللجنة المشكلة بقرار من محافظ الفيوم لتحديد قيمة التعريفة الجديدة، قد عقدت اجتماعها بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وكامل علي غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، وقررت زيادة التعريفة السابقة بمعدل متوسط 15 % لكافة الخطوط الداخلية والخطوط التي تربط الفيوم بباقي المحافظات.

يذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، قد قررت زيادة أسعار البنزين والسولار، وذلك اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة الموافق 11 ابريل، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين لتصبح 15.75 جنيهًا لسعر لتر بنزين 80، و17.25 جنيهًا لسعر لتر بنزين 92، و19 جنيهًا لسعر لتر بنزين 95، فيما ارتفع سعر لتر السولار والكيروسين إلى 15.5 جنيهًا بدلًا من 13.5 جنيهًا، كما ارتفع سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي إلى 200 جنيه بدلًا من 150 جنيه، واسطوانة البوتاجاز التجاري من 300 جنيه إلى 400 جنيه، فيما بلغ سعر طن المازوت إلى 10500 جنيهًا بدلًا من 9500 جنيه، مع تثبيت أسعار المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

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