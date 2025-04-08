محافظ الفيوم يتابع ملفي التصالح في مخالفات المباني وتقنين أراضي أملاك الدولة

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعا موسعا لمتابعة ملفي التصالح في البناء على الأراضي الزراعية، وتقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، حضر الاجتماع الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، ورؤساء المدن.

ملف تقنين اراضي أملاك الدولة

تابع محافظ الفيوم، عدد الطلبات المقدمة لتقنين وضع اليد علي اراضي أملاك الدولة، والطلبات المستوفاة للضوابط، وعدد العقود المحررة، والعقود الجاري تحريرها، وعدد طلبات الأراضي الجاري إنهاء فحصها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم الاستيفاء، مؤكدًا على ضرورة التركيز ومضاعفة الجهد في هذا الملف الهام، والانتهاء من فحص كافة الطلبات المقدمة في أسرع وقت.

وشدد محافظ الفيوم، بتكثيف حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، من رؤساء مجالس المدن، ومدير مديرية الزراعة، ومخاطبة جهات الولاية بالتعديات التي يتم رصدها لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بشأنها.

ملف التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية

كما وجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن، بالمتابعة الدقيقة وتسريع الإجراءات، لزيادة معدلات إنجاز الطلبات المقدمة بملف التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية، وإحكام السيطرة على التعديات والتعامل معها بشكل فوري، لإزالة المخالفات في المهد، والحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من الرقعة الزراعية.

كما وجه محافظ الفيوم، رؤساء المدن، بالمتابعة المستمرة لدورة العمل بالمراكز التكنولوجية، لتقديم الخدمة للمواطنين بالشكل اللائق، فضلًا عن متابعة حالة النظافة العامة للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري.

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