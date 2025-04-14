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محافظات

الحماية المدنية تخمد حريق سوبر ماركت في الفيوم

سيارة اطفاء، فيتو
سيارة اطفاء، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق نشب في "سوبر ماركت" بمساكن السليين، التابعة لمركز سنورس، قبل أن تمتد النيران إلى الكتلة السكنية المجاورة، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات.

تفاصيل حريق في سوبر ماركت بمدينة سنورس في الفيوم

كان اللواء احمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقي إخطار من غرفة عمليات شرطة النجدة، بنشوب حريق في " سوبر ماركت" بمساكن السلفيين بمركز سنورس، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والاسعاف الي مكان البلاغ، وتبين أن الحريق اندلع في سوبر ماركت أسفل منزل مكون من طابق واحد، وتم السيطرة علي الحريق وإخماد النيران قبل أن تمتد ألسنة اللهب الي الكتلة السكنية المجاورة،  دون وقوع إصابات.

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وتحرر محضر بالواقعة بمركز شرطة سنورس، وأحيل الي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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