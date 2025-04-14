بنك ستاندرد تشارترد يتوقع ارتفاع الدولار أمام الجنيه إلى 54 جنيها في هذا التوقيت

بنك ستاندرد تشارترد، توقعت كارلا سليم الخبيرة الاقتصادية، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في بنك ستاندرد تشارترد ارتفاع الدولار مقابل الجنيه إلى 52 جنيهًا خلال 2025 على أن يصل إلى 54 جنيهًا لكل دولار خلال 2026.

خبيرة ببنك ستاندرد: أتوقع تثبيت سعر الفائدة في مصر وتراجع التضخم 15% نهاية 2025

كما توقعت كارلا سليم خبيرة الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد أن يستمر النمو الاقتصادي في مصر عند 4.5 إلى 6% في غضون 18 شهرًا، وأن يتراجع التضخم بين 10 و15% بنهاية 2025، والوصول إلى 9% في 2026، وأوضحت خلال مؤتمر صحفي، أن البنك المركزي سيقوم بتثبيت سعر الفائدة الاجتماع المقبل والتخفيض سيبدأ من اجتماع مايو هذا العام بقيمة 2%.

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كارلا سليم خبيرة الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط - فيتو

اقرأ التالي: 3 سيناريوهات محتملة فى اجتماع البنك المركزي المصري 17 أبريل المقبل

وأضافت كارلا سليم خبيرة الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط في بنك ستاندرد تشارترد، أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين ستؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي بنحو 0.5%، وأشارت إلى أن هذا التباطؤ في النمو الاقتصادي سيخلق ركودًا تضخميًّا في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي ستنتقل إلى آسيا وبقية العالم.

3 سيناريوهات محتملة فى اجتماع البنك المركزي المصرى 17 أبريل المقبل

البنك المركزي المصري، يترقب المستثمرون والأسواق المالية باهتمام بالغ اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر له في أبريل 2025، وهو الاجتماع الثاني في جدول العام، ومن المقرر أن يحدد مصير أسعار الفائدة الحالية التي تبلغ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

بعد موجة تذبذب، سعر الدولار أمام الجنيه

البنك المركزى المصري، فيتو



موعد اجتماع البنك المركزي الخاص بسعر الفائدة

ووفقًا للجدول الزمني الرسمي الذي أعلنه البنك المركزي المصري، يعد موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 17 أبريل المقبل، وهو الاجتماع الثاني ضمن سلسلة من ثمانية اجتماعات مقررة خلال عام 2025، وسط تحسن اقتصادي ملحوظ، حيث انخفض التضخم إلى أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان البنك سيخفض الفائدة أم سيبقيها كما هي.

ومع اقتراب موعد الاجتماع، تتعدد التوقعات حول قرار البنك المركزي، حيث تتفق المؤسسات الدولية الاقتصادية على ثلاثة سيناريوهات رئيسية، وهي:

أولا: خفض الفائدة بشكل تدريجي، وهو الخيار الذي يبدو الأكثر ترجيحًا في ظل تراجع التضخم والحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، لكنه قد يحمل مخاطر طفيفة على استقرار العملة.

ثانيا: الإبقاء على الفائدة دون تغيير، وهو سيناريو حذر يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الحالي، خاصة إذا ظهرت ضغوط جديدة مثل ارتفاع أسعار الطاقة.

ثالثا: السيناريو الأخير خفض كبير للفائدة، وهو خيار طموح لكنه أقل احتمالًا، إذ قد يعزز النمو بسرعة لكنه ينطوي على مخاطر كبيرة على الجنيه والثقة في السوق.

حسن عبدالله، فيتو

البنك المركزي يعلن تراجع معدل التضخم إلى 9.4% في مارس الماضي

وقال البنك المركزى المصري: إن معدل التغير الشهري سجل في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 1.6% في مارس 2025 مقابل 1.0% في مارس 2024 و1.4% في فبراير 2025.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 13.6% في مارس 2025، مقابل 12.8% في فبراير 2025.

معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، 0.9% في مارس 2025 مقابل 1.4% في مارس 2024 و1.6% في فبراير 2025.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 9.4% في مارس 2025 مقابل 10.0% في فبراير 2025.

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