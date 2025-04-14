عرض "الجريمة والعقاب" على مسرح مكتبة مصر الجديدة

يشهد مسرح مكتبة مصر الجديدة، في الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة الموافق 18 أبريل، العرض المسرحى "الجريمة والعقاب" والذي يقدمه مواهب إبداعية من طلبة كلية هندسة المطرية برؤية معاصرة تواكب التحديات النفسية والدرامية التي تناقشها الرواية الشهيرة للكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي.

ويأتى العرض المسرحى من خلال استراتيجية مكتبة مصر الجديدة، حيث تتبنى المواهب في كافة منصاتها الثقافية والإبداعية والتي تعد الثروة الحقيقية التي تملكها الدولة في أبنائها، والتي تستوجب توفير البيئة المناسبة لرعايتهم وتنمية قدراتهم .

مسرحية الجريمة والعقاب

تدور أحداث "الجريمة والعقاب" حول شخصية "راسكولنيكوف،" الشاب الذي يرتكب جريمة قتل بدافع فلسفي، ليجد نفسه في صراع داخلي مستمر مع نفسه، يواجه فيه الذنب والندم والهواجس التي تطارده. العرض يقدم هذه الفكرة الفلسفية بتفاصيل نفسية معقدة، ويكشف من خلالها الصراع المستمر بين الخير والشر، والغفران والعقاب، في رحلة فكرية وعاطفية يقودها الممثلون على خشبة المسرح.

العرض من إخراج توني إيهاب الذي قاد العمل برؤية فنية جمعت بين العمق الفلسفي والبساطة البصرية، حيث اختار أن يسلط الضوء على الصراع النفسي للشخصيات من خلال توظيف الإضاءة والموسيقى بشكل رمزي، يعكس الحالة الداخلية لكل شخصية، كما ان الإخراج اعتمد أيضًا على تكوينات حركية دقيقة ونَفَس سينمائي في بعض المشاهد، زاد من التوتر والانعزال النفسي الذي يعيش فيه البطل، من غير ما يبعد العرض عن روحه المسرحية الأصيلة، مساعدو الإخراج مروان أشرف وعمر شريف، الديكور بقيادة السيد محمد

يضم العرض مجموعة من الممثلين المبدعين الذين قدموا أداءً استثنائيًا، من بينهم عمر شريف، محمد منتصر، سما طارق، مروان أشرف، عبدالوهاب محمد، يوسف يحيى، بسملة صابر، وليد علاء، محمد حسن، ندي سامي جمعة، إبراهيم ، عمر عصام، بسنت بولس

يذكر أن العرض المسرحي “الجريمة والعقاب” حقق نجاحًا استثنائيًا من خلال 8 جوائز في مهرجان الذاتي للعروض المسرحية بجامعة حلوان. ومن بين الجوائز التي فاز بها العرض مركز أول في الإضاءة محمود جراتسي مركز أول، في الديكور السيد محمد، مركز أول في الإعداد محمود الحسيني، أفضل ممثلة دور ثاني - مركز أول ندي سامي، أفضل مخرج - مركز ثاني توني إيهاب، مركز ثالث في الملابس فرح محمد، أفضل ممثل دور أول - مركز ثالث: عمر شريف أفضل عرض مسرحي - مركز ثالث: الجريمة والعقاب.

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