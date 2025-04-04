الجمعة 04 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عرض ومناقشة الفيلم الإيراني "الابد ويوم واحد " فى مكتبة مصر الجديدة العامة غدا

مكتبة مصر الجديدة،
مكتبة مصر الجديدة، فيتو

تعرض مكتبة مصر الجديدة العامة في الخامسة من مساء غد السبت الفيلم الإيراني "الابد ويوم واحد"

وفيلم  من تأليف وإخراج سعيد رستائي، عُرض الفيلم لأول مرة في مهرجان فجر السينمائي الرابع والثلاثين لعام 2016 وحصل على 10 ترشيحات و7 جوائز.

تهدف مكتبة مصر الجديدة العامة من خلال هذا الحدث إلى تعزيز الثقافة السينمائية وتقديم أعمال سينمائية متميزة للجمهور وتشجيع النقاشط والتحليل النقدي  وتوفير منصة تعليمية وإتاحة الفرصة للجمهور للتعلم من خبراء في مجال السينما، بالإضافة إلى تشجيع التفاعل المجتمعي وخلق مساحة للتفاعل بين عشاق السينما والمختصين في مجالها.

فيلم الابد ويوم واحد

يروي الفيلم قصة عائلة فقيرة من عوائل إيران، مبينًا حجم المعاناة التي يعيشها الإيرانيين وخاصةً النساء، حيث أن بطلة الفيلم تدعى سمية تتحمل أعباء المنزل ومشاكله التي لا تنتهي، فهي تقوم بمهام الأم لكل أفراد العائلة، من العناية بوالدتها المقعدة وخدمة أشقائها المستبدين والاهتمام بشقيقاتها.

  تتغير حياة سمية التي لعبت دورها الممثلة بارناز إزاديار عندما تعرض عليها فرصة زواج من رجل أفغاني ميسور الحال لكن لديه ثلاث زوجات، توافق سمية على الزواج منه بهدف مساعدة عائلتها ماديًا وتخفيف العبء عنهم.

تعيش سمية حياة لا تحسد عليها في ظل رجل ظالم ومستبد، حاولت إيجاد حل أو التأقلم مع حياتها الجديدة إلا أنها لم تستطع فاختارت العودة إلى عائلتها التي كانت تعاني من أوضاع رديئة إلا أنها أفضل مما تعيشه.

عرض الفيلم العديد من المشاكل الاجتماعية التي عكست مستوى انحدار الحياة وصعوباتها داخل إيران، فيما كان العنوان مستوحى من أحد المشاهد الذي يقوم به القاضي بالحكم على الجاني بمؤبد ويوم، أي أنه سيبقى في السجن حتى الموت، وبعد موته سيبقى يومًا واحدًا قبل دفنه، وكأن الحياة في إيران سجن مؤبد ويوم وهذا هو وضع النساء اللوات حتى بعد موتهن لا ينتهي عذابهن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكتبة مصر الجديدة العامة الابد ويوم واحد الفيلم الإيراني مكتبة مصر الجديدة

الأكثر قراءة

الأكبر وتطال أسطوانة البوتجاز، الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود قبل اجتماع لجنة التسعير

أخبار مصر: تفاصيل حريق محطة مترو روض الفرج، مفاجأة عن أكل وسلوك نمر طنطا، عزل رئيس كوريا رسميا، تطور جديد في سعر الذهب

ارتفاع كبير في أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 إبريل 2025

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في إياب ربع نهائي دوري الأبطال والقناة الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة، أبرزها الهلال ضد النصر في ديربي الرياض

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، الطماطم تواصل الارتفاع وانخفاض كبير في الفلفل

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الجوافة 10 جنيهات وارتفاع مزلزل بالموز والبطيخ

3 قرارات جمهورية قوية ورسائل حاسمة من السيسي لرؤساء أمريكا وإيران وفلسطين وباكستان

منوعات

المزيد

لقطات من حفل زواج نجل رئيس مجلس النواب اللبناني (صور)

«جيمس ويب» يكتشف مجرة ميتة في الكون المبكر

بكتيريا قاتلة وفشل كلوي للأطفال، تحذير عاجل من نوع شهير من الجبن الاسكتلندي

لازم لمسة بشرية، بيل جيتس يحدد 3 وظائف تنجو من سطوة "الذكاء الاصطناعي"

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم بعد قرار الرسوم الجمركية الأمريكية

أسعار النحاس اليوم الخميس 3-4-2025 في الأسواق

أسعار الزيت بالأسواق مساء اليوم الخميس 3-4-2025

هل يتطلب تشغيل خدمة "السوفت توكن" الذهاب إلى فرع البنك؟

المزيد

انفوجراف

أرقام عمر مرموش في الموسم الحالي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللعب في المنام وعلاقته بالسعادة والترابط الأسري

دار الإفتاء توضح بيان الأفضلية بين أداء الصلاة في أول وقتها منفردًا وأدائها في آخر وقتها جماعة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية