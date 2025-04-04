عرض ومناقشة الفيلم الإيراني "الابد ويوم واحد " فى مكتبة مصر الجديدة العامة غدا

تعرض مكتبة مصر الجديدة العامة في الخامسة من مساء غد السبت الفيلم الإيراني "الابد ويوم واحد"

وفيلم من تأليف وإخراج سعيد رستائي، عُرض الفيلم لأول مرة في مهرجان فجر السينمائي الرابع والثلاثين لعام 2016 وحصل على 10 ترشيحات و7 جوائز.

تهدف مكتبة مصر الجديدة العامة من خلال هذا الحدث إلى تعزيز الثقافة السينمائية وتقديم أعمال سينمائية متميزة للجمهور وتشجيع النقاشط والتحليل النقدي وتوفير منصة تعليمية وإتاحة الفرصة للجمهور للتعلم من خبراء في مجال السينما، بالإضافة إلى تشجيع التفاعل المجتمعي وخلق مساحة للتفاعل بين عشاق السينما والمختصين في مجالها.

فيلم الابد ويوم واحد

يروي الفيلم قصة عائلة فقيرة من عوائل إيران، مبينًا حجم المعاناة التي يعيشها الإيرانيين وخاصةً النساء، حيث أن بطلة الفيلم تدعى سمية تتحمل أعباء المنزل ومشاكله التي لا تنتهي، فهي تقوم بمهام الأم لكل أفراد العائلة، من العناية بوالدتها المقعدة وخدمة أشقائها المستبدين والاهتمام بشقيقاتها.

تتغير حياة سمية التي لعبت دورها الممثلة بارناز إزاديار عندما تعرض عليها فرصة زواج من رجل أفغاني ميسور الحال لكن لديه ثلاث زوجات، توافق سمية على الزواج منه بهدف مساعدة عائلتها ماديًا وتخفيف العبء عنهم.

تعيش سمية حياة لا تحسد عليها في ظل رجل ظالم ومستبد، حاولت إيجاد حل أو التأقلم مع حياتها الجديدة إلا أنها لم تستطع فاختارت العودة إلى عائلتها التي كانت تعاني من أوضاع رديئة إلا أنها أفضل مما تعيشه.

عرض الفيلم العديد من المشاكل الاجتماعية التي عكست مستوى انحدار الحياة وصعوباتها داخل إيران، فيما كان العنوان مستوحى من أحد المشاهد الذي يقوم به القاضي بالحكم على الجاني بمؤبد ويوم، أي أنه سيبقى في السجن حتى الموت، وبعد موته سيبقى يومًا واحدًا قبل دفنه، وكأن الحياة في إيران سجن مؤبد ويوم وهذا هو وضع النساء اللوات حتى بعد موتهن لا ينتهي عذابهن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.