فرقة ميوزيك أكاديمي فى أمسية فنية بمكتبة مصر الجديدة غدا السبت

تستضيف مكتبة مصر الجديدة العامة فى الساعة السادسة من مساء غد السبت فريق ميوزيك أكاديمي فى أمسية فنية تتنوع بين الموسيقى والغناء والعزف المنفرد باستخدام كافة أنواع الآلات الإيقاعية والموسيقية، من بينها الكمان البيانو، السكسفون، الناى، الطبلة، العود، الفلوت الجيتار الدرامز.

ميوزك أكاديمي هى مدرسة لتعليم الموسيقى والغناء والرسم لكل الفئات العمرية، والتى تستقطب أفضل وأمهر المدربين المتخصصين كل فى مجاله.

تقام الأمسية برعاية رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة، حيث تحتضن الجمعية كافة المواهب فى شتى الروافد الثقافية والإبداعية والفنية.

مكتبة مصر الجديدة العامة

وضع حجر الأساس لمكتبة مصر الجديدة العامة فى 20/11/1945 م فى عهد الملك فاروق، وسميت فى ذلك الوقت بمكتبة الأميرة فريال التابعة لجمعية مكتبة الأميرة فريال بمصر الجديدة، وقام جلالة الملك فاروق الأول بافتتاحها يوم 20/11/ 1946.

و فى عام 1981 أعادت جمعية تنمية خدمات مصر الجديدة – إحياء المكتبة بتصميم جديد تم افتتاحها فى 27/6/1984 بحضور الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وسوزان مبارك – حرم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس إدارة الجمعية، وقد بلغ عدد الكتب عند الافتتاح عشرة آلاف كتاب باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية.

وفى عام 1986 م تم إنشاء نادى السينما بالمكتبة وفى عام 1990 بدأت ميكنة أعمال المكتبة، وفى عام 1996 تم توسيع مسرح المكتبة وفى عام 1997 تم إنشاء المقهى الثقافى وفى عام 1998م، تم إنشاء قاعات الأنشطة وفى عام 2003 تم إنشاء مبنى جديد لمكتبة الطفل ومركز للكمبيوتر، كما تم إنشاء مركز للغات عام 2003.

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