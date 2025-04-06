الأحد 06 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

حركة الارض وتغير الفصول، ندوة في مكتبة مصر الجديدة العامة غدًا

مكتبة مصر الجديدة،
مكتبة مصر الجديدة، فيتو

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة فى الساعة الخامسة من مساء غد الاثنين، ندوة فلكية عن حركة الارض  وتغير الفصول بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك

محاور نقاش الندوة الفلكية عن حركة الارض  وتغير الفصول

تتناول الندوة ما هي حركات الأرض، هل تتشكل الفصول الأربعة عند دوران الأرض حول نفسها،  كا عدد حركات الأرض وما النتائج المترتبة عليها؟

يذكر أن الأرض وكل كواكب مجموعتنا الشمسية لهما حركتان هما: حركتها حول محورها، وحركتها حول الشمس، أما حركة الأرض حول محورها: ففيها تتحرك الأرض حول محورها من اتجاه الغرب إلى الشرق، وتكمل دورتها حول محورها مرة كل 24 ساعة تقريبًا، وينتج عن تلك الحركة تعاقب الليل والنهار.  

وبالنسبة لحركتها حول الشمس: فهي تدور في مدار إهليجي (قطع ناقص) حول النجم الأم (الشمس)؛ حيث تكمل دورة كاملة كل سنة شمسية (365.25 يوم تقريبًا) بسرعة قدرها 29.8 كم في الثانية، وينتج عن تلك الحركة تعاقب الفصول الفلكية الأربعة. 

تحدث الفصول الفلكية الأربعة (الشتاء، الربيع، الصيف، الخريف) نتيجة لدوران الأرض حول الشمس مرة واحدة كل عام تقريبًا، بالإضافة إلى ميل محورها على مستوى مدارها حول الشمس بزاوية قدرها 23.5 درجة.  

وخلال الندوة نتعرف على موعد بداية كل فصل فلكي وموضع الشمس خلال الفصول الأربعة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكتبة مصر الجديدة العامة حركة الارض وتغير الفصول مكتبة مصر الجديدة الجمعية المصرية لعلوم الفلك

الأكثر قراءة

فتح أبواب الجحيم، كواليس إرسال إيران رسائل تهديد إلى قطر والإمارات

أوراقه محروقة، مصدر روسي يرجح اغتيال بشار الأسد

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب، وهذا العيار يسجل 5030 جنيها

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر بعد التعادل أمام مودرن سبورت

الحكومة تكشف مصير المحلات التجارية بمنطقة وسط البلد بعد عملية التطوير

أمم إفريقيا للناشئين، ترتيب مجموعة مصر بعد الفوز على الكاميرون

رغم عدم تجديد تعاقده، السعادة تظهر على زيزو في مران الزمالك

قرار جمهوري بالتجديد لنائبي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

منوعات

المزيد

مصرع 30 شخصا في فيضانات بجمهورية الكونغو الديمقراطية

مصرع 15 شخصا في الولايات المتحدة جراء العواصف والأعاصير

أثارت الدهشة.. سلحفاة تبيض للمرة الأولى بعمر 100 عام

باحثون يطورون لبان يمكنه وقف انتشار الإنفلونزا والفيروسات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الآحد 6-4-2025

تعرف على سعر كيس السكر اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم

المزيد

انفوجراف

"انفو جراف" الزراعة تكشف 3 مؤشرات على نضج محصول القمح

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

زوجى طلقني في التليفون وعاوزني أسيب البيت؟ رد حاسم لـ أمين الفتوى

تفسير حلم الضرب من الأب في المنام وعلاقته بوجود  مشكلات مالية

هل يجب على المرأة استئذان زوجها في قضاء ما أفطرته من صيام رمضان؟، الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية