حركة الارض وتغير الفصول، ندوة في مكتبة مصر الجديدة العامة غدًا

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة فى الساعة الخامسة من مساء غد الاثنين، ندوة فلكية عن حركة الارض وتغير الفصول بالتعاون مع الجمعية المصرية لعلوم الفلك

محاور نقاش الندوة الفلكية عن حركة الارض وتغير الفصول

تتناول الندوة ما هي حركات الأرض، هل تتشكل الفصول الأربعة عند دوران الأرض حول نفسها، كا عدد حركات الأرض وما النتائج المترتبة عليها؟

يذكر أن الأرض وكل كواكب مجموعتنا الشمسية لهما حركتان هما: حركتها حول محورها، وحركتها حول الشمس، أما حركة الأرض حول محورها: ففيها تتحرك الأرض حول محورها من اتجاه الغرب إلى الشرق، وتكمل دورتها حول محورها مرة كل 24 ساعة تقريبًا، وينتج عن تلك الحركة تعاقب الليل والنهار.

وبالنسبة لحركتها حول الشمس: فهي تدور في مدار إهليجي (قطع ناقص) حول النجم الأم (الشمس)؛ حيث تكمل دورة كاملة كل سنة شمسية (365.25 يوم تقريبًا) بسرعة قدرها 29.8 كم في الثانية، وينتج عن تلك الحركة تعاقب الفصول الفلكية الأربعة.

تحدث الفصول الفلكية الأربعة (الشتاء، الربيع، الصيف، الخريف) نتيجة لدوران الأرض حول الشمس مرة واحدة كل عام تقريبًا، بالإضافة إلى ميل محورها على مستوى مدارها حول الشمس بزاوية قدرها 23.5 درجة.

وخلال الندوة نتعرف على موعد بداية كل فصل فلكي وموضع الشمس خلال الفصول الأربعة.

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