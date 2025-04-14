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محافظ الدقهلية يتابع شفط مياه الأمطار من الشوارع (صور)

أماكن تجمعات المياه
أماكن تجمعات المياه والتعامل معها بالدقهلية، فيتو

 كشف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية عن تحديد نقاط تمركز لأكثر من 20 سيارة لشفط وكسح مياه الأمطار بمجرد التنبؤ بسقوطها، لتكون في وضع الجاهزية قبل وقوع الحدث وليس بعده. 

تحديد نقاط تمركز لأكثر من 20 سيارة لشفط وكسح مياه الأمطار

 وتفقد محافظ الدقهلية، صباح اليوم، شوارع المنصورة  لمتابعة الحالة العامة للشوارع بعد سقوط الأمطار أمس، والتأكد من عدم وجود أي تجمعات مياه بالشوارع تعوق حركة السير للمواطنين أو تعوق حركة المرور للسيارات.

 

خريطة بأماكن تجمعات المياه على مستوى المحافظة

 وكلف محافظ الدقهلية، بإعداد خريطة بأماكن تجمعات المياه على مستوى المحافظة، لتتمركز فيها سيارات كسح وشفط مياه الأمطار بمجرد التنبؤ بسقوط أمطار للتعامل الفوري قبل بدء سقوط الأمطار والتعامل معها منذ اللحظات الأولى لسقوطها قبل تجمعها وإعاقة الحركة، والتعامل الفوري معها، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

 

الجهاز التنفيذي على تواصل مباشر على مدار الساعة من خلال غرف العمليات 

 وأكد محافظ الدقهلية أن الجهاز التنفيذي على تواصل مباشر على مدار الساعة خلال هذه الأحداث وأن غرفة العمليات بديوان عام المحافظة تقوم بالتنسيق بين كافة الأطراف التي تشارك وقت سقوط الأمطار لرفع أي معوقات بالشوارع وتسيير الحركة والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه، مع التشديد على الصيانة الدورية للمعدات لتكون في جاهزية كاملة في كل الأوقات.

 

أماكن شفط المياه بغرب المنصورة 

 وتم تحديد نقاط تمركز سيارات كسح وشفط مياه الأمطار بحي غرب وشرق المنصورة ومدينتي المنصورة وطلخا، وتقسيمها إلى مناطق، ففي حي غرب تتمركز سيارات الشفط الكبيرة، تخدم مناطق المشاية ومديرية الأمن وشارع بورسعيد وشارع مستشفى الصدر.

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أماكن تمركز سيارات الشفط لمياه الأمطار في شرق المنصورة 

 وفي حي شرق تتمركز سيارات الشفط الكبيرة، لتخدم مناطق شارع سعد الشربيني وأسفل نفق القطار، وشارع الجوازات، وقناة السويس، والدراسات وأمام ديوان المحافظة وشارع الجيش، أما مركز المنصورة تتمركز السيارات بالطريق السريع أمام منية سندوب وموقف طناح، وفي طلخا تتمركز السيارات لتخدم شارع البحر الأعظم وشارع النوادي وأسفل كوبري القطار، وشارع صلاح سالم، بالإضافة إلى سيارات شركة مياه الشرب التي تتمركز أمام فندق رمادا، وبشارع الجيش أمام مستشفى التأمين الصحي بسندوب، ومطلع كوبري الجامعة اتجاه طلخا، فضلا عن معدات التدخل السريع بإدارة المركبات بديوان عام المحافظة.

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