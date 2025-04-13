محافظ الدقهلية يتابع جهود التعامل مع سقوط الأمطار ورفع تجمعات المياه

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، منذ الساعات الأولى لسقوط الأمطار، أداء وجهود المراكز والمدن والأحياء في التعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، ووجه بالدفع بسيارات كسح وشفط المياه للمدن والمراكز والمناطق التي تحتاج إليها لرفع وكسح كافة تجمعات المياه والسرعة في تسيير حركة الشارع ومنع أي تعطيل للمواطنين، والتأكيد على رفع أي تجمعات للمياه.

محافظ الدقهلية يتابع جهود التعامل الفوري مع سقوط الأمطار ورفع اي تجمعات للمياه

وكلف محافظ الدقهلية، بإعداد خريطة بأماكن تجمعات المياه على مستوى المحافظة لتتمركز فيها سيارات الكسح بمجرد التنبؤ بسقوط أمطار للتعامل الفوري منذ اللحظات الأولى لسقوط الأمطار، كما وجه بإرسال سيارات شفط المياه لشارع جيهان بالمنصورة ورفع كافة تجمعات المياه أمام مستشفى الطوارئ وجميع المستشفيات، وعلى الفور تم الدفع بمعدات وسيارات كسح وشفط المياه والتعامل الفوري، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

استمرار متابعة سقوط الأمطار والتعامل الفوري

وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار متابعة سقوط الأمطار والتعامل الفوري، وأن يتم التنسيق بين رؤساء المراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لسرعة الاستجابة للحالات، وأكد على أحمد حمدي رئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، بالتنسيق والمتابعة مع غرف الأزمات الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب لمتابعة تواجد تجمعات أمطار والتعامل الفوري معها.

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