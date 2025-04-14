الإثنين 14 أبريل 2025
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محافظ الدقهلية يواصل جولاته للتأكد من الالتزام بخطوط السير والتعريفة الجديدة

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

واصل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جولاته لليوم الرابع على التوالي لمتابعة الالتزام بأجرة الركوب وخطوط السير، وحذر من إيقاف السيارة وإلغاء ترخيصها في حالة زيادة الأجرة أو تغيير خط السير.


محافظ الدقهلية يتفقد سيارات الركوب بالمنصورة

وتفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، سيارات الركوب للوقوف على الأوضاع على الطبيعة، والتأكيد على الالتزام بالأجرة المحددة والالتزام بخطوط السير لكل الخطوط والمواقف، وأكد على السائقين الالتزام بـ التعريفة الجديدة وخطوط السير المحددة في الرخصة، كما تحدث إلى المواطنين وحثهم على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مغالاة في الأجرة المقررة.

يستوقف سيارات الأجرة بالشوارع للتأكد بنفسه

واستوقف محافظ الدقهلية سيارات الأجرة بالشوارع للتأكد بنفسه من التزام السائقين بخطوط السير والأجرة المحددة، وتحدث إلى المواطنين واستمع إليهم، للتعرف منهم على أجرة الركوب، وكلف إدارة المرور بالتنسيق مع المحاسب أحمد البنداري مدير إدارة المواقف بديوان عام المحافظة، باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لإيقاف أي سيارة تخالف الأجرة أو خط السير أو تقوم بالتحميل من خارج الموقف واتخاذ إجراءات الغاء ترخيصها.

التواصل المباشر على مدار الساعة 

وأكد محافظ الدقهلية على التواصل المباشر على مدار الساعة مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمتابعة المواقف وخطوط السير والالتزام بتعريفة الركوب، كما شدد على سرعة الانتهاء من لصق استيكرات أجرة الركوب لكل الخطوط في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

زيادة التعريفة بنسبة لا تزيد عن 15% من الأجرة السابقة

وأكد محافظ الدقهلية أن زيادة تعريفة ركوب السيارات الأجرة على مختلف الخطوط بنسبة لا تزيد عن 15% من الأجرة السابقة، مع ثبات تعريفة ركوب سيارات التاكسي وبداية العداد 9 جنيهات، وكل كيلو إضافي 2 جنيه، وتعريفة سيارات السرفيس الداخلي بمدينة المنصورة 4 جنيهات لجميع الخطوط.

أرقام الطوارئ لتلقي الشكاوى

وناشد المحافظ المواطنين الاتصال بأرقام غرفة العمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة التي تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى المواطنين على أرقام: 
0502314880
0502327792
0502316644

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