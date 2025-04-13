ضبط 3.7 طن فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمى قبل تداولها بالأسواق في الدقهلية

كلف الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، إدارة مراقبة الأغذية بتكثيف حملاتها على المنشآت الغذائية استعدادًا لاحتفالات شم النسيم للتأكد من سلامة المعروض بها حفاظًا على صحة المواطنين.

ضبط 3.7 طن فسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمى قبل تداولها بالأسواق

وقامت لجنة من الطب الوقائي برئاسة الدكتور تامر الطنبولي وكيل المديرية للطب الوقائي، يرافقه الدكتورة لبنى عابد مدير عام إدارة الأغذية بالمديرية، والدكتورة داليا عكاشة مدير الإدارة الصحـية بنبـروه، والدكتور هاني سامح مدير وقائي الإدارة الصحية، وفريق مكتب الأغذية بالإدارة الصحية نبروه بالمرور على عدد من أماكن تجهيز وبيع الأسماك المملحة.

نتائج حملات الطب الوقائي في الدقهلية

وصرح الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى أن الحملة أسفرت عن ضبط 3750 كيلو فسيخ مجهول المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى و إعدام 28 كيلو ملح للتغير في الخواص الطبيعية مع عدم وجود بيانات بالإضافة إلى تحرير 3 محاضر بناء على القرار 96 لنقص الاشتراطات الصحية ومحضرين لعدم وجود شهادات صحية بناء على القرار 97 لسنه 67.

ونوه وكيل الوزارة إلى استمرار حملات مفتشى ومراقبى الأغذية طوال فترات العطلات والأعياد لحماية صحة المواطنين ومشددًا بالوقت ذاته على ضرورة اتباع الاشتراطات الصحية الواجب توافرها للتأكد من سلامة المنتج.

المرور علي محل أسماك مملحة بناحية ميت فضالة

وفى السياق ذاته قام قام فريق من مكتب مراقبة الأغذية المركزي بأجا بالمرور علي محل أسماك مملحة بناحية ميت فضالة بضبط ٥٠ كجم فسيخ إلى جانب ٥٠ كجم سردين بلدي مملح لوجودها داخل مخزن وأوعية غير مستوفاة للاشتراطات الصحية وتم سحب عينات لإرسالها للمعامل لبيان عما اذا كانت صالحه للاستهلاك من عدمه مع تحرير محضر والتوصية بالغلق.

كما قامت إدارة مراقبة الأغذية بدائرة دكرنس بالمرور على 8منشآت حيث تم ضبط عدد 5 برميل مخلل به ديدان بإجمالي وزن 650كجم و14قالب جمبرى مجمد منتهى الصلاحية بإجمالي وزن 72.5 كجم بالإضافة إلى 150كيلو جرام ليمون مخلل منتهى الصلاحية. وجرى تحرير 8محاضر لعدم استيفاء الاشتراطات الصحية و14محضر جنحة لعدم وجود شهادة صحية.

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