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محافظات

رئيس حي غرب المنصورة يتفقد عقار مساكن المجزر (صور)

مكان العقار المنهار،
مكان العقار المنهار، فيتو

تفقد أحمد محمد عبد العظيم رئيس حى غرب المنصورة في محافظة الدقهلية عقار مساكن المجزر للتأكد من اتخاذ كافة التدابير اللازمة لرفع الآثار الناجمة عن سقوط بلكونة احد الطوابق والاطمئنان على سلامة المواطنين.
 

رئيس حي غرب يتفقد العقار المنهار جزئيا

وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق،  محافظ الدقهلية، ببناء الإنسان وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة له وبالأخص في حالة وقوع أي أزمات أو كوارث.

بدون خسائر..انهارت به بلكونه الدور الخامس العلوي

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رافق رئيس حى غرب المنصورة  حمدى رشاد نائب رئيس حى غرب المنصورة، وفريق العمل المشكل من مسئولى الكوارث والأزمات عمارة رقم 41 بمساكن شارع الصحة بمنطقة المجزر، والتى انهارت به بلكونة الدور الخامس العلوى، ولم ينجم عن ذلك أى خسائر بالأرواح أو الممتلكات.

 

سرعة رفع الآثار الناجمة عن سقوط البلكونة 

وقد وجه رئيس حى غرب المنصورة بسرعة رفع الآثار الناجمة عن سقوط البلكونة لعدم تعطيل حركة السير للمارة، وعمل كردون أمنى بمحيط العقار، وتم اتخاذ اللازم قانونا  بحضور الشرطة.

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