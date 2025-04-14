الاتحاد الأوروبي يعلن عن تقديم مساعدات لفلسطين بـ 1.6 مليار يورو

أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا، اليوم الإثنين، أن الاتحاد من المقرر أن يعلن قريبا عن حزمة مساعدات لفلسطين بقيمة 1.6 مليار يورو، تصرف على ثلاثة أعوام.

ونقلت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية عن شويتسا قولها إن المساعدات تهدف إلى دعم الاقتصاد الفلسطيني وتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية.

وأوضحت شويتشا، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم حزمة دعم جديدة تشمل منحا بقيمة 1.2 مليار يورو، بالإضافة إلى قروض بقيمة تصل إلى 400 مليون يورو من البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق التنمية المستدامة الأوروبي لدعم السلطة الفلسطينية.

وبحسب "رويترز" فإن الدعم المالي سيتزامن مع إصلاحات السلطة الفلسطينية التي تواجه اتهامات من منتقديها بالفساد وسوء الإدارة.

وأضافت: "نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأنهم من دون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة بما يكفي للحوار، ليس فقط بالنسبة لنا، بل أيضا بالنسبة لإسرائيل".

وأشارت إلى أن حوالي 620 مليون يورو من هذه المساعدات ستخصص لدعم المؤسسات الحكومية الفلسطينية، بينما سيتم توجيه نحو 576 مليون يورو لمشاريع إعادة الإعمار في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ووفقا له فإن متوسط دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بلغ نحو 400 مليون يورو على مدى السنوات الاثنتي عشرة الماضية.

جاء الإعلان بالتزامن مع تصريحات مسؤولين أوروبيين في 12 أبريل، أعربوا فيها عن قلقهم إزاء الوضع الإنساني المتردي في غزة، داعين إسرائيل إلى رفع الحصار عن القطاع والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق.

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