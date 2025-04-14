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رياضة

موعد مباراة فولهام وبورنموث في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

بورنموث، فيتو
بورنموث، فيتو

مباراة فولهام وبورنموث،  يلتقي فريق بورنموث وفولهام مساء اليوم الإثنين على ملعب دين كورت العريق في بريطانيا في ختام منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) 2024-2025 لكرة القدم.

 

موعد مباراة فولهام وبورنموث في الدوري الإنجليزي

 

وتنطلق صافرة مباراة فولهام ضد بورنموث اليوم الإثنين في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقله لمباراة فولهام امام بورنموث في الدوري الإنجليزي

وتنقل مباراة فولهام امام بورنموث عبر قناة بي إن سبورت 1، كما سيكون التعليق الصوتي بصوت المعلق حسن العيدروس.

 

ترتيب فولهام وبورنموث بالدوري الإنجليزي

ويدخل بورنموث اللقاء محتلا المركز العاشر برصيد 45 نقطة  في جدول ترتيب الدوري الانجليزي.

ويحتل فولهام المركز الثامن بـ 48 نقطة. 

 

ترتيب الدوري الإنجليزي، واصل ليفربول تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة بورنموث ضد فولهام في ختام الجولة الـ 32.

 

الدوري الانجليزي
الدوري الانجليزي

 

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 32 

1- ليفربول 76 نقطة 
2- أرسنال 63 نقطة 
3- نوتينجهام فورست 57 نقطة 
4- نيوكاسل يونايتد 56 نقطة 
5- مانشستر سيتي 55 نقطة 
6- تشيلسي 54 نقطة 
7- أستون فيلا 54 نقطة 
8- فولهام 48 نقطة 
9- برايتون 48 نقطة 
10- بورنموث 45 نقطة 
11- برينتفورد 43 نقطة 
12- كريستال بالاس 43 نقطة 
13- إيفرتون 38 نقطة 
14- مانشستر يونايتد 38 نقطة 
15- توتنهام هوتسبير 37 نقطة 
16- وولفرهامبتون 35 نقطة 
17- وست هام يونايتد 35 نقطة 
18- إبسويتش تاون 21 نقطة 
19- ليستر سيتي 18 نقطة 
20- ساوثهامتون 10 نقاط 
 

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