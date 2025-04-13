الأحد 13 أبريل 2025
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رياضة

وولفرهامبتون يقسو على توتنهام برباعية في الدوري الإنجليزي

توتنهام
توتنهام

خسر فريق توتنهام هوتسبيرأمام مضيفه وولفرهامبتون بـ 4 أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهم اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي على ستاد "مولينيو".

وسجل رباعية فريق وولفرهامبتون كل من: ريا نوري في الدقيقة 2، وسبينس “لاعب توتنهام بهدف ذاتي في مرماه” في الدقيقة 38، ولارسن في الدقيقة 64، وكونيا في الدقيقة 86. 

بينما سجل هدفي فريق توتنهام اللاعب ماتياس تيل في الدقيقة 59 وريتشارليسون في الدقيقة 85. 

تشكيل توتنهام أمام وولفرهامبتون

حراسة المرمى: فيكاريو

الدفاع: جراى - روميرو – ديفيز – سبنس.

خط الوسط: بيسوما - سار - ماديسون.

الهجوم: تيل - سولانكي – وجونسون.

ترتيب وولفرهامبتون وتوتنهام في الدوري الإنجليزي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق توتنهام المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفى رصيده 37 نقطة، فيما يأتي وولفرهامبتون فى المركز السادس عشر برصيد 35 نقطة.

كان توتنهام تغلب على ساوثهامبتون بنتيجة 3-1 فى الجولة الماضية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

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