وولفرهامبتون يقسو على توتنهام برباعية في الدوري الإنجليزي

خسر فريق توتنهام هوتسبيرأمام مضيفه وولفرهامبتون بـ 4 أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهم اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 32 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي على ستاد "مولينيو".

وسجل رباعية فريق وولفرهامبتون كل من: ريا نوري في الدقيقة 2، وسبينس “لاعب توتنهام بهدف ذاتي في مرماه” في الدقيقة 38، ولارسن في الدقيقة 64، وكونيا في الدقيقة 86.

بينما سجل هدفي فريق توتنهام اللاعب ماتياس تيل في الدقيقة 59 وريتشارليسون في الدقيقة 85.

تشكيل توتنهام أمام وولفرهامبتون

حراسة المرمى: فيكاريو

الدفاع: جراى - روميرو – ديفيز – سبنس.

خط الوسط: بيسوما - سار - ماديسون.

الهجوم: تيل - سولانكي – وجونسون.

ترتيب وولفرهامبتون وتوتنهام في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة يحتل فريق توتنهام المركز الخامس عشر فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وفى رصيده 37 نقطة، فيما يأتي وولفرهامبتون فى المركز السادس عشر برصيد 35 نقطة.

كان توتنهام تغلب على ساوثهامبتون بنتيجة 3-1 فى الجولة الماضية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.