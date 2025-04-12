محافظة أسيوط تبدأ اختبارات المواهب الغنائية لإحياء حفل العيد القومي

شهد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، اختبار أعداد من طلاب جامعة أسيوط والمدارس وذلك لاختيار العناصر والمواهب التي تتناسب مع أغاني احتفالات العيد القومي للمحافظة الموافق 18 أبريل من كل عام، وذلك بمشاركة المايسترو الكبير سليم سحاب، جاء ذلك بحضور المستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانوني للمحافظة، ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وايهاب عبدالحميد رئيس مجلس الأمناء والأباء بإدارة أسيوط التعليمية، وداليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، وعدد من أولياء الأمور والطلاب المشاركين في الاختبارات.

إحياء احتفالية العيد القومي لأسيوط يوم 18 أبريل

وقال محافظ أسيوط إنه تم البدء في اختبارات المواهب ولمدة 4 أيام متتالية على مسرح قاعة النيل التنوير والاشعاع الحضاري بجامعة أسيوط لاختيار المناسب من بين منتخب جامعة أسيوط للكورال والإنشاد الديني والذي يشرف فنيًا عليه المخرج محمد جمعة وبرعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة فضلًا عن كورال وطلاب وطالبات مدارس سنودس النيل الإنجيلي على أن يبدأ التدريب والبروفات لإحياء احتفالية العيد القومي للمحافظة قبل يوم 18 أبريل الجاري معلنًا عن تبني إحدى الشركات، لمواهب غنائية منهم بما في ذلك تدريبهم وسفرهم وتأهيلهم تمهيدًا لتكوين كورال "وسط الصعيد" ككورال الشرق الشهير بالقاهرة وليصبحوا نجومًا في سماء الموسيقى.



وقدم محافظ أسيوط التحية والتقدير لأولياء أمور الطلاب المشاركين في الإختبارات وتشجيعهم لذويهم وحرصهم على مشاركتهم في مثل هذه الإختبارات لإيمانهم بمواهب أبناءهم مشيدًا بالمستوى الفني والإمكانات والمواهب التي تزخر بها المحافظة من أبنائها الطلاب سواء في مراحل التعليم الجامعي أو ما قبل الجامعي، مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من التدريبات والمسابقات في المجالات المختلفة لتنمية مهارات النشء والشباب وصقل خبراتهم ليكونوا طاقة أمل لمستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

وأعرب سليم سحاب عن سعادته بمشاركته في هذه الإختبارات في عاصمة الصعيد "أسيوط" خاصة وأن مصر مليئة بالمواهب ومعروفة بإمكاناتها الفنية التي لا تنتهي لافتًا إلى اعتزازه بدعوة اللواء هشام ابو النصر محافظ أسيوط له لاختيار المواهب وإقامة حفل العيد القومي للمحافظة مشيدًا بالمستوى الفني للمشاركين والذي يحتاج فقط إلى التركيز والتدريب للارتقاء بمستواهم من الهواية إلى الاحترافية، موضحًا أنه يختار من يكون موهوبًا وصوته صحيحًا قادرًا على إحياء احتفالات العيد القومي للمحافظة وبالعلم والتدريب والمثابرة تصقل هذه الموهبة التي تعتبر منحة إلهية.

يذكر أن الموسيقار اللبناني المصري سليم سحاب لقب بـ "عالم موسيقي" حيث جمع بين كونه باحثًا ومؤرخًا ومحللًا ومُنظرًا موسيقيًا وموزعًا للأوركسترا السيمفوني فمنذ جاء سليم سحاب إلى مصر نهاية ثمانينات القرن الماضي أسس "كورال أطفال الأوبرا" نظرًا لكونه محبًا للأطفال بشكل كبير.

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