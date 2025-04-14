طريقة عمل الكشري، أحلى وأضمن من الجاهز

طريقة عمل الكشري، الكشري من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التى يعشقها المصريون كثيرا ونال شهرة عالمية.

وطريقة عمل الكشري سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل بمذاق أحلى من الجاهز لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل الكشري.

مكونات عمل الكشري:

1 كوب أرز مصري مغسول ومصفى

1 كوب عدس بجبة (عدس أسود)

1 كوب مكرونة صغيرة (مكرونة كوع أو شعيرية)

1 كوب مكرونة سباجيتي مكسّرة

2 كوب حمص مسلوق

2 بصل كبير مقطع شرائح رفيعة

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

ملح

فلفل أسود

كمون

لصلصة الطماطم:

3 حبات طماطم كبيرة

3 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

ملعقة كبيرة خل

ملعقة صغيرة كمون

ملح وفلفل حسب الرغبة

قليل من الزيت

لصلصة الدقة (الخل والثوم):

3 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة خل

1/2 كوب ماء

ملعقة صغيرة كمون

رشة شطة (اختياري)

رشة ملح

طريقة عمل الكشري، فيتو

طريقة عمل الكشري:

يُسلق العدس في ماء مغلي حتى ينضج (حوالي 25 دقيقة).

يُصفى ويوضع جانبًا.

في قدر على النار، يُضاف القليل من الزيت ثم يُضاف الأرز مع القليل من الملح.

يُضاف العدس المسلوق و2 كوب ماء.

يُغطى ويُطهى حتى ينضج الأرز.

تُسلق المكرونة الصغيرة والاسباجيتي في ماء مغلي مع ملح، ثم تُصفى وتُترك جانبًا.

يُسخن الزيت في مقلاة ويُقلى البصل حتى يصبح لونه ذهبي ومقرمش.

يُصفى من الزيت ويُحتفظ به للتزيين.

في قدر، يُحمّر الثوم المفروم في قليل من الزيت.

تُضاف الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم، والخل والبهارات.

تُترك لتغلي حتى تتكاثف وتصبح ثقيلة القوام.

يُحمّر الثوم في قليل من الزيت، يُضاف الخل والماء والبهارات وتُترك تغلي دقيقة واحدة.

ثم يُوضع الأرز بالعدس في الطبق، فوقه المكرونة، ثم الحمص، ويُزين بالبصل المحمر.

تُسكب صلصة الطماطم فوق الطبق، وتُضاف الدقة حسب الرغبة.

يمكن تقديم شطة حارة بجانب الطبق لمن يُحب النكهة الحارة.

والكشري يعتبر أكلة اقتصادية ووجبة متكاملة لاحتوائها على جميع العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، لذا تفضل الأمهات تحضيرها للحفاظ على صحة أفراد الأسرة.

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