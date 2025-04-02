طريقة عمل الكشري، أكلة العيد الشهيرة

طريقة عمل الكشري، الكشري من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون على مستوى العالم.

وطريقة عمل الكشري، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره، وفي عيد الفطر المبارك يعتبر أكلة رسمية.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الكشري.

مكونات عمل الكشري:

كوب أرز مصري

كوب عدس بني

كوب حمص مسلوق

½ كيس مكرونة (صغيرة أو سباغيتي مقطعة)

2 بصلة كبيرة مقطعة شرائح

زيت نباتي للقلي

ملح وفلفل أسود

لتحضير الصلصة:

4 حبات طماطم متوسطة الحجم

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة بابريكا

ملح وفلفل حسب الرغبة

لتحضير الدقة (الثوم والخل):

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة خل أبيض

½ ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة عصير ليمون

ملح حسب الرغبة

لتحضير الشطة (اختياري):

2 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة صغيرة شطة

½ كوب من صلصة الكشري

طريقة عمل الكشري

طريقة عمل الكشري:

لتحضير العدس والأرز، يُغسل العدس جيدا ثم يُسلق في ماء مغلي لمدة 20 دقيقة حتى ينضج نصف نضج.

ثم يُصفّى ويُترك جانبا، ويُغسل الأرز ويُطهى في وعاء مع ملعقة زيت وقليل من الملح، ثم يُضاف إليه العدس ويُطهى حتى ينضج تمامًا.

لتحضير المكرونة، تُسلق المكرونة في ماء مملح حتى تنضج، ثم تُصفّى وتُترك جانبًا.

لتحضير البصل المقلي، يُسخن الزيت في مقلاة، ثم يُضاف البصل ويُقلى حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمشا، ثم يُصفّى على ورق المطبخ لامتصاص الزيت الزائد.

ولتحضير الصلصة، تُفرم الطماطم وتُطهى في قدر مع الثوم المفروم والزيت حتى تذبل.

يُضاف معجون الطماطم والملح والفلفل والكمون والبابريكا، ويُترك المزيج على نار هادئة حتى تتكاثف الصلصة.

لتحضير الدقة، يُخلط الثوم مع الخل والليمون والكمون والملح، ويُضاف قليل من الماء ويُترك المزيج جانبا.

ولتحضير الشطة (اختياري)، يُسخن الزيت، ثم تُضاف الشطة وتُقلّب قليلًا، ثم تُضاف ملعقتان من صلصة الكشري وتُترك تغلي لدقيقة.

وفي طبق التقديم، يوضع خليط الأرز والعدس في القاع.

تُضاف المكرونة ثم الحمص المسلوق.

ويُسكب القليل من صلصة الطماطم فوق الطبق.

يُزيّن بالبصل المقلي ويُقدّم مع الدقة والشطة على الجانب حسب الرغبة.

ويعتبر الكشري وجبة اقتصادية غنية بالبروتينات والنشويات، ويُفضّله الكثيرون لمذاقه الرائع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.