طريقة عمل الكشري، أكلة لذيذة واقتصادية وسهلة التحضير

طريقة عمل الكشري، الكشري من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التي نالت شهرة واسعة على مستوى العالم وهو ذات مذاق مميز ولا يقاوم.

وطريقة عمل الكشري، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل على طريقة كشري المطاعم.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل الكشري.

مكونات عمل الكشري:-

حمص

عدس

ماء

ملح

كمون

فص ثوم

بصل

زيت

نشاء

ملح.

شعيرية

زيت

مرقة دجاج

ملح

كمون

مكرونة

زيت

ملح

للصلصة:

طماطم

بصل

ثوم

خل

سكر

ملح

فلفل

بابريكا

كزبرة

للدقة

ثوم

خل

ماء

ملح

كمون

فلفل

طريقة عمل الكشري:

انقعى الحمصي والعدس في الماء لمدة ساعتين، ثم اسلقيهما مع الملح والكمون والثوم.

قطّعى البصل شرائح رفيعة، اخلطيه بالنشا والملح، واقليه في الزيت حتى يصبح لونه ذهبيًا.

اغسلى الأرز والشعيرية، ثم اطبخيهما في مرقة الدجاج مع الزيت والملح والكمون.

اسلقى المكرونة في ماء مغلي مملح حتى تنضج.

قطعى الطماطم والبصل والثوم، وقلّبيهم في الزيت حتى يذبلوا.

أضيفي البهارات والخل والسكر والملح، واتركي الصلصة تغلي حتى تتسبك.

اهرسى الثوم، وأضيفي إليه الخل والماء والملح والكمون والفلفل، واخلطى المكونات جيدًا.

ضعى طبقة من الأرز في طبق التقديم.

أضيفي طبقة من الشيعرية.

وزعى الحمص والعدس والمكرونة والبصل المقلي فوق الأرز والشيعرية.

اسكبى الصلصة على الوجه.

قدم الكشري ساخنًا مع الدقة والصلصة

نصائح.

نصائح. يمكنك استخدام مرقة الخضار بدلًا من مرقة الدجاج.

قدمى الكشري مع الخضروات الطازجة.

طريقة عمل الكشري

ولعمل الكشري الاصفر

مكونات عمل الكشري الأصفر:

2 كوب من الأرز

4 أكواب من الماء

ملعقة صغيرة من الكركم

ملح حسب الذوق

البصل:

2 بصلتان، مقطعتان إلى شرائح رفيعة

زيت للقلي

1 كوب عدس أصفر، مغسول ومنقوع

3 أكواب من الماء

1 كوب من المكرونة (مثل المكرونة الشعرية أو الأصداف)

ماء لسلق المعكرونة

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

طريقة عمل الكشري الأصفر:

في وعاء على النار، اغلي الماء ثم أضيفي العدس.

اتركيه على نار متوسطة حتى ينضج، حوالي 20-25 دقيقة، ثم صفيه.

وعاء آخر، اغلي الماء وأضيفي الملح ثم المعكرونة.

اطبخي حتى تنضج ثم صفيها.

في قدر، سخني القليل من الزيت وأضيفي الكركم والملح.

أضيفي الأرز وحركي لدقائق.

أضيفي الماء واتركيه يغلي ثم خففي الحرارة وغطيه حتى ينضج.

في مقلاة، سخني الزيت واقلي البصل حتى يصبح ذهبيًا ومقرمشًا.

في طبق التقديم، ضعي طبقة من الأرز ثم العدس والمعكرونة.

زيني الوجه بالبصل المقلي وقدميه مع صلصة الطماطم الحارة أو سلطة.

يمكنك إضافة المزيد من التوابل حسب الذوق.

يمكن تقديم الكشري الأصفر مع جانب من الخبز أو السلطة.

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