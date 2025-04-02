طريقة عمل الكشري الأصفر فى خطوات بسيطة

طريقة عمل الكشري الأصفر، الكشري الأصفر أو ما يعرف بالكشري الاسكندراني، وهو من الأكلات الشعبية الشهيرة التى يعشقها المصريون.

و طريقة عمل الكشري الأصفر، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفن ربات البيوت في طرق تحضيرها فى المنزل وهو من الأكلات المميزة في العيد.

وتقدم الشيف سناء بغدادي، طريقة عمل الكشري الأصفر.

مكونات عمل الكشري الأصفر:-

1 كوب عدس أصفر

1 كوب أرز مصري

2 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة كمون مطحون

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو سمن

1 بصلة كبيرة مفرومة

بصلتان مقطعتان إلى شرائح ومقلية (للتزيين)

شطة أو صلصة طماطم حسب الرغبة

طريقة عمل الكشري الأصفر:

يُغسل العدس الأصفر جيدًا، ثم يُسلق في ماء مغلي حتى يصبح طريًا.

يُصفى من الماء الزائد، ويُترك جانبًا.

يُغسل الأرز المصري جيدًا، ثم يُصفى من الماء.

في قدر على النار، يُسخن الزيت أو السمن، ثم يُضاف البصل المفروم ويُقلب حتى يذبل.

يُضاف الأرز ويُقلب لمدة دقيقتين حتى يكتسب نكهة البصل.

يُضاف العدس المسلوق إلى الأرز، مع الملح والكمون، ثم يُضاف الماء ويُترك ليغلي.

بعد الغليان، تُخفض النار، ويُترك المزيج ليطهى حتى ينضج الأرز تمامًا.

يُقدم الكشري الأصفر ساخنًا في طبق التقديم.

يُزين بالبصل المقلي لإضافة قرمشة ونكهة مميزة.

يمكن إضافة الشطة أو صلصة الطماطم حسب الرغبة.

يمكن تقديم الكشري الأصفر بجانب سلطة الطماطم أو المخللات للحصول على مذاق متكامل.

للحصول على نكهة مميزة، يمكن إضافة ملعقة صغيرة من الكركم أثناء طهي الأرز لإضفاء لون ذهبي جميل.

طريقة عمل الكشري الأصفر

فوائد العدس الأصفر للصحة

والعدس الأصفر من البقوليات المهمة التى يحتاجها الجسم، ومن فوائد العدس الأصفر:-

يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم.

يعزز جهاز المناعة في الجسم، مما يجعله الوجبة الأفضل طوال الشتاء.

العدس مصدر جيد لكل من النحاس والماغنسيوم والحديد والفوسفور، مما يجعله مقاوم لتكون الخلايا السرطانية، والأفضل لمرضى القلب.

العدس الأصفر بديل اقتصادي اللحوم، حيث يعد وجبة غذائية كاملة، لاحتوائه على نسب عالية من الألياف والبروتين والبوتاسيوم والصوديوم، ولأنه يحتوي على نسب مرتفعة جدًّا من البروتين، فيمكن اعتباره بديل جيد اللحوم، لذلك فهو الأفضل النباتيين، وكذلك لأصحاب الدخول المتوسطة.

يعمل على علاج الأنيميا، لاحتوائه على الحديد بنسبة عالية.

يقوي الجهاز العصبي والعظام والأسنان.

شوربة العدس تمنح الطاقة والشعور بالدفء.

شوربة العدس تمنح الطاقة والشعور بالدفء. شوربة العدس تمنح الجسم الدفء في البرد القارس، إلى جانب أنه سهل الهضم، وسريع الامتصاص.

العدس الأصفر يحتوي أيضا على نسبة عالية من الألياف، التي تعمل على تنظيم عمل المعدة، كما تزيد من امتصاص الجسم للسكريات، وتقليل امتصاص الكوليسترول.

العدس مصدر غني بالزنك والبروتين، وهي من العناصر الأساسية لنمو الشعر، وهو ليس فقط يجعل شعرك قويًّا، ولكنه يساعد أيضًا في الحفاظ على تألق شعرك، فعليكِ بتناول العدس مرتين على الأقل في الأسبوع.

يحتوي على مادة تسمى "البيوتين"، هذه المادة تساعد على حماية الشعر من التقصف والتساقط، ولذلك لا بدَّ من تناول العدس ما لا يقل عن 3 مرات في الأسبوع.

العدس يقضى على الأرق لاحتوائه على حمض الفوليك، الذي يساعد في الاحتفاظ بـ"الشبروتنين" الذى يحقق النوم الهادئ، ويساعد في علاج الأرق.

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ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.