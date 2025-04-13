أخبار الرياضة اليوم: إيقاف ناصر ماهر وتحويله للتحقيق.. زيزو يغازل جمهور الزمالك.. قرار مفاجئ من كولر في الأهلي.. رقم قياسي جديد لـ محمد صلاح بالدوري الإنجليزي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

نشر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك عبر حسابه الرسمي على منصة "X" فيديو له أثناء احتفاله مع جماهير الأبيض في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان العام الماضي.

قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إيقاف ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، وإحالته للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي، مع تقديم توصية لمجلس الإدارة بخصم 25% من مستحقات اللاعب بسبب ما بدر منه قبل لقاء حرس الحدود اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وجهت وزارة الرياضة والأولمبية المصرية الشكر للأولمبية الدولية لسرعة الاستجابة بشأن التعاون فى مناقشة تعديلات قانون الرياضة.

حقق فريق الزمالك فوزا غاليا على نظيره حرس الحدود، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

قال مصدر داخل الأهلي إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا.

تحدث محمد صلاح نجم فريق ليفربول عن تجديد عقده مع الريدز، وذلك عقب مباراة الفريق التي فاز فيها على وست هام يونايتد بنتيجة 2-1، مساء اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

منتخب الشباب، أسفرت قرعة بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، عن وقوع منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الأولى رفقة منتخبات: زامبيا وسيراليون وجنوب أفريقيا وتنزانيا.

حقق محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول، رقما قياسيا جديدا في مشواره ببطولة الدوري الإنجليزي، بعد ما صنع هدفا في مباراة فريقه ضد وست هام.

قال مصدر داخل الأهلي إن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر حدد الأربعاء القادم موعدا للسفر والسياحة جنوب أفريقيا، استعدادا لمواجهة صن داونز السبت القادم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يعقد مسئولو نادي الزمالك جلسة مهمة مع عبدالله السعيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الأسبوع المقبل، من أجل حسم ملف تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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