عبد الواحد السيد يحيل ناصر ماهر للتحقيق ويوصي بخصم 25% من مستحقاته

قرر عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك إيقاف ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، وإحالته للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي، مع تقديم توصية لمجلس الإدارة بخصم 25% من مستحقات اللاعب بسبب ما بدر منه قبل لقاء حرس الحدود اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان ناصر ماهر رفض الجلوس بديلًا في مباراة اليوم واعترض على عدم مشاركته في التشكيل الأساسي للفريق.

وقام الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو باستبعاد اللاعب من القائمة التي خاضت مباراة حرس الحدود.

وحقق فريق الزمالك فوزا غاليا على نظيره حرس الحدود، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثانية للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري.

وسجل عبد الله السعيد هدف الزمالك الأول في شباك حرس الحدود، عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 45، صوبها بنجاح على يمين محمود الزنفلي.

فيما جاء الهدف عن طريق ناصر منسي في الدقيقة 90 من انفراد بالمرمى.

واستغل الزمالك تعادل بيراميدز والأهلي يوم أمس، بالفوز على حرس الحدود أملا في المنافسة على.

تشكيل الزمالك ضد حرس الحدود

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" –صلاح مصدق.

خط الوسط: محمود بنتايج - محمد شحاتة – أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومصطفى الزناري وأحمد محمود ومحمد حمدي ومحمود جهاد وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وناصر منسي.

تشكيل حرس الحدود ضد الزمالك

حراسة المرمى: محمود الزنفلي.

في الدفاع: مؤمن عوض، محمد سامي، إبراهيم عبد الحكيم، كريم يحيى.

في الوسط: فوزي الحناوي، محمد مجلي، إيزي إيميكا.

في الهجوم: محمود ممدوح، محمد فاروق، حازم محمد.

ويجلس على مقاعد بدلاء حرس الحدود كل من: محمد السيد، ومحمد عبد السلام، ومحمد مصطفى، ورأفت خليل، وعمر فتحي، وأحمد طعيمة ويوسف عاطف، وزياد طارق، وعمرو جمال.

ترتيب الزمالك وحرس الحدود في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثالث في الدوري الممتاز برصيد 38 نقطة، فيما يحتل حرس الحدود المركز التاسع برصيد 22 نقطة.

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