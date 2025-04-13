الأحد 13 أبريل 2025
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رياضة

قرار صادم من كولر في الأهلي

كولر
كولر

قال مصدر داخل الأهلي إن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات غدا. 

أضاف: قرار كولر جاء بمثابة صدمة خاصة بعد التعادل امس أمام بيراميدز. 

وأوضح أن كولر أبلغ اللاعبين ان الفريق راحة من التدريبات غدا على أن يستأنف الفريق تدريباته في الخامسة مساء بعد غد الثلاثاء استعدادا لمواجهة صن داونز الثالثة عصر السبت القادم في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

يذكر أن الأهلي حدد الأربعاء موعدا للسفر إلي جنوب افريقيا لمواجهة صن داونز السبت القادم. 

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