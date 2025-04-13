محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول ويفجر مفاجأة بشأن فان دايك

تحدث محمد صلاح نجم فريق ليفربول عن تجديد عقده مع الريدز، وذلك عقب مباراة الفريق التي فاز فيها على وست هام يونايتد بنتيجة 2-1، مساء اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وقال محمد صلاح: أنا سعيد جدًا لتجديد عقدي مع ليفربول، خاصة قبل نهاية الموسم.. وسمعت أن فيرجيل فان دايك سيكون هو التالي، وأتمنى بالطبع أن يبقى معنا.

رقم قياسي جديد يحققه محمد صلاح

وبعد صناعة محمد صلاح هدفا لـ ليفربول في شباك وست هام، أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يساهم بـ45 هدفا خلال موسم واحد مكون من 38 مباراة وفقا لشركة أوبتا للإحصاءات.

وفاز فريق ليفربول على نظيره وست هام بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "الأنفيلد" ضمن الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

جاء هدف ليفربول الأول عن طريق لويس دياز بالدقيقة 18 بعد تمريرة محمد صلاح الرائعة، فيما تعادل فريق وست هام يونايتد بالدقيقة 86 من هدف عكسي سجله روبيرتسون بالخطأ في مرماه، قبل أن يرد ليفربول بهدف التقدم في الدقيقة 88 عن طريق فان دايك.

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