أول تعليق من وزارة الرياضة على طلب الأولمبية الدولية تعديلات القانون

وجهت وزارة الرياضة والأولمبية المصرية الشكر للأولمبية الدولية لسرعة الاستجابة بشأن التعاون فى مناقشة تعديلات قانون الرياضة.

بيان من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية

وفي ضوء الخطاب الذى تسلمته وزارة الشباب والرياضة من اللجنة الأولمبية الدولية والمتضمن الإشارة إلى ما تم عرضه من خلال السيد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية بشأن البدء في وضع التصورات الخاصة باقتراح تعديلات بعض أحكام قانون الرياضة المصري الصادر بالقانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧.

وفي هذا الإطار قامت كل من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية بتوجيه الشكر إلى اللجنة الأولمبية الدولية على سرعة الاستجابة والتعاون المشترك بشأن مناقشة التعديلات المقترحة والجاري دراستها على قانون الرياضة المصري بما يتوافق مع الميثاق الأولمبي ومبادئ الحركة الأولمبية الدولية.

وخاصة في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية على تحري كافة الخطوات التشريعية المتبعة في هذا الشأن، والتي بدأت بموافقة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية للقيام بوضع مقترحات لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة وفق الأسس والمواثيق والمعايير الدولية والأولمبية وكذلك القوانين المحلية، وهى الخطوات التي تتوائم معها بالتوازى دراسة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

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